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Eskişehir'de çirkin saldırı: Alkollü şekilde camilere girerek Kur’an-ı Kerim'i yırttı

Eskişehir'de alkollü olduğu belirtilen bir kişi, önce camilere girip ardından Kur'an-ı Kerimlere zarar verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

16:05 - 4/06/2024 Salı
IHA
Eskişehir'de bir şahıs Kur'an-ı Kerim'lere saldırdı
Eskişehir'de bir şahıs Kur'an-ı Kerim'lere saldırdı

Eskişehir'de alkollü bir şekilde camiye giren şahsın pişkinliği pes dedirtti. Sadece camiye girmekle kalmayan Muhammed Enes isimli şahıs, cami içerisindeki Kur'an-ı Kerimlere de zarar verdi.


Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Caddesi’nde bulunan Beyazıt Camii’ne ve Arifiye Mahallesi Reşadiye Caddesi’nde bulunan Reşadiye Camii’ne girerek içerideki Kur’an-ı Kerimleri yırtarak zarar veren şahıs, vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbar edildi.



Kıskıvrak yakalandı


İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Muhammed Enes S.’yi cami çıkışında yakalayarak gözaltına aldı.


Sağlık kontrolünden geçirilen ve 1.81 promil alkollü olduğu belirlenen Muhammed Enes S., emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Dini değerleri alenen aşağılama’ suçu çerçevesinde adliyeye sevk edildi.




#Eskişehir
#Kur’an-ı Kerim
#cami
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