Eskişehir'de çirkin saldırı: Alkollü şekilde camilere girerek Kur’an-ı Kerim'i yırttı

Meteorolojinin tahminlerine göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredecek. Bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir ve Hakkari çevreleri ile Ankara'nın batı, Bolu'nun güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.