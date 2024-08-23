Eskişehir'de hayatını kaybeden genç teknisyen son yolculuğuna uğurlandı!

Eskişehir'de yemek borusundaki darlık (Akalazya) nedeniyle yediklerini yutamayan Hüseyin Oran (16), Şehir Hastanesi'ndeki 45 dakikalık endoskopik balon dilatasyonu yöntemiyle sağlığına kavuştu. 10 yıldır ilk kez rahatlıkla yemek yediğini anlatan Orhan, "Hiç yutamıyordum. Şu anda daha rahat yemek yiyebiliyorum ama eskiden hiç yutamıyordum. Su ile yesem bile yutamıyordum. Şu anda en çok yemek istediğim şey, dürüm" dedi.