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Eskişehir'de hayatını kaybeden genç teknisyen son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir'de dün yaşanan kazada, konvansiyonel elektrikli trenin çarpması sonucunda hayatını kaybeden 21 yaşındaki genç teknisyen, memleketi Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gözyaşları içinde ebediyete uğurlandı. Teknisyen Enes Duman'ın cenazesi memleketi Bilecik'in Bozüyük ilçesine getirildi ve Yenidoğan Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yeşil çukurca Köyü'nde defnedildi. Cenazeye, Enes Duman'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

15:58 - 23/08/2024 Cuma
Güncelleme: 16:12 - 23/08/2024 Cuma
IHA
Eskişehir'de hayatını kaybeden genç teknisyen son yolculuğuna uğurlandı!
Eskişehir'de hayatını kaybeden genç teknisyen son yolculuğuna uğurlandı!

Bozüyük Konvansiyonel Katener Hattı'nda görevli olarak çalışan Enes Duman'a, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Çukurhisar Mahallesi'nde bulunan tren istasyonunda, şefinin talimatı ile test sürüşü esnasında girilmesi yasak olan alanda bulunan ağaçları keserken tren çarptı.



Konvansiyonel elektrikli trenin çarptığı genç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Teknisyen Enes Duman'ın cenazesi memleketi Bilecik'in Bozüyük ilçesine getirildi ve Yenidoğan Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yeşil çukurca Köyü'nde defnedildi. Cenazeye, Enes Duman'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.




#eskişehir
#Sağlık
#Cenaze töreni
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