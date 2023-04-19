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Eskişehir'de işçi servisi devrildi: Ölüler ve yaralılar var

Eskişehir'in İnönü ilçesinde bir fabrika işçilerini taşıyan otobüs yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. 3 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

10:34 . 19/04/2023 الأربعاء
AA
Eskişehir'de işçi servisi devrildi.

Eskişehir'de işçi servisi devrildi.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.


Zafer Bozdemir idaresindeki 26 S 7433 plakalı servis aracı, İnönü-Bozüyük kara yolunun 7. kilometresinde tarlaya devrildi.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.


Ekipler, işçilerden Özgün Sevim Kök, Yıldız Kollar ve Erhan Akbardak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.


Yaralanan 31 kişi ise Eskişehir ve Bozüyük'teki hastanelere kaldırıldı.


Otobüstekilerin, İnönü'deki bir fabrikanın işçileri olduğu ve mesailerine gitmek üzere bu araca bindiği öğrenildi.






#Eskişehir
#İşçi
#Kaza
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