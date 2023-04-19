Eskişehir'de işçi servisi devrildi: Ölüler ve yaralılar var

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralanan 31 kişi ise Eskişehir ve Bozüyük'teki hastanelere kaldırıldı.

Otobüstekilerin, İnönü'deki bir fabrikanın işçileri olduğu ve mesailerine gitmek üzere bu araca bindiği öğrenildi.