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Eskişehir'de korkunç olay: 10 metre yüksekten düştü

Eskişehir'de korkunç olay: 10 metre yüksekten düştü

07:539/01/2025, Perşembe
AA
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Ayşenur Y. ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ayşenur Y. ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, 10 metre yüksekten düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Ekipler tarafından düştüğü yerden çıkarılan ve ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ayşenur Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Odunpazarı'daki Erenköy Mahallesi Kırsal Sokak'ta Ayşenur Y, iki arkadaşıyla bulunduğu yerin yanındaki yamaçtan henüz belirlenemeyen nedenle toprak zemine düştü.

10 metre yüksekten düşen Ayşenur Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından düştüğü yerden çıkarılan ve ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ayşenur Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, Ayşenur Y'nin iki arkadaşını ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü.




#Eskişehir
#Odunpazarı
#Gündem

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