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Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 30 yaralı var

Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 30 yaralı var

10:0918/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
AA
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Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eskişehir'de seyir halindeki yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.


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Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 30 yaralı var
Gündem / Eskişehir
18 Kasım, Pazartesi

Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun Derbent mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Kamil Koç firmasına ait 16 BGZ 569 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.


Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.


Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.


Alanya-Bursa seferini yapan otobüste şoför ve muavin dahil 44 kişinin bulunduğu öğrenildi.



#Eskişehir
#otobüs kazası
#trafik

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