Eskişehir'de zehir tacirlerine operasyon: 5 şüpheli yakalandı!

Tepebaşı ilçesinde yapılan çalışmada ise şüpheli şahısların adresleri tespit edildi. Şüpheli şahısların evlerinde ve üzerlerinde yapılan arama sonucunda; 2 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 2 adet şarjör, 4 adet tabanca fişeği, 18.5 gram metamfetamin, 10.6 gram sentetik kannabinoid/bonzai, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet pürmüz çakmak ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında “Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak (TCK 191)” ve “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından soruşturma başlatıldı.