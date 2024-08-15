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Eskişehir'de zehir tacirlerine operasyon: 5 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı. Olaylarla ilgili yakalanan 5 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

09:49 - 15/08/2024 Perşembe
IHA
Eskişehir'de zehir tacirlerine operasyon: 5 şüpheli yakalandı!
Eskişehir'de zehir tacirlerine operasyon: 5 şüpheli yakalandı!

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin çalışması neticesinde Seyitgazi ilçesinde şüpheli araç tespit edildi. Araçta yapılan arama sonucunda; ?100 adet Galara marka hap (sentetik uyuşturucu) ele geçirildi.



Tepebaşı ilçesinde yapılan çalışmada ise şüpheli şahısların adresleri tespit edildi. Şüpheli şahısların evlerinde ve üzerlerinde yapılan arama sonucunda; 2 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 2 adet şarjör, 4 adet tabanca fişeği, 18.5 gram metamfetamin, 10.6 gram sentetik kannabinoid/bonzai, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet pürmüz çakmak ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında “Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak (TCK 191)” ve “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından soruşturma başlatıldı.


Olaylarla ilgili yakalanan 5 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi.



#Eskişehir
#Tepebaşı
#uyuşturucu operasyonu
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