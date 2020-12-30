Gündem Eskişehirin tehlike saçan çöp sorunu bitmiyor Koronavirüs sürecinde hayati önem taşıyor
ESKİŞEHİR

Eskişehir'in tehlike saçan çöp sorunu bitmiyor: Koronavirüs sürecinde hayati önem taşıyor

Eskişehir'in tehlike saçan çöp sorunu bitmiyor: Koronavirüs sürecinde hayati önem taşıyor

Eskişehir’de birçok farklı bölgeye bilinçsizce atılan çöpler, hijyenin hayati derecede önemli olduğu koronavirüs sürecinde adeta tehlike saçıyor. Drone ile havadan görüntülenen çöp birikintileri durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Haber Merkezi İHA
Vatandaşın manzara izlemek için gittiği Şahin Tepesi olarak bilinen bölgedeki çöpler.
Vatandaşın manzara izlemek için gittiği Şahin Tepesi olarak bilinen bölgedeki çöpler.

Eskişehir’de çoğu vatandaşın manzara izlemek için gittiği Şahin Tepesi olarak bilinen bölge ve kentte bulunan bazı su kanalları çöpten geçilmiyor. Çöplüğe dönen alanlarda çok sayıda alkol şişesi, poşet, bardak ve doğada yok olması uzun süren birçok plastik atık bulunuyor. Sağlık açısından hastalıklara davetiye çıkaran çöpler drone ile havadan görüntülendi. Korkutucu çöp birikintilerine tepki gösteren duyarlı vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların önlem almasını istiyor.

YİYECEK İÇECEK ATIĞI ATILIYOR

Konuyla ilgili konuşan Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESÇEVDER) Başkan Yardımcısı Ramis Tunca, tedbir alınması gerektiğini söyledi. Tunca, "Burası Eskişehir’i tepeden izleme şansı veren, gece ve gündüz ayrı güzelliği olan bir mekan. İnsanlar burayı sohbet, muhabbet yeri haline getirmişler. Yedikleri ve içtikleri şeylerin atıklarını da buradan aşağıya atmışlar. Şehrimizin yöneticileri de anladığımız kadarıyla bu durumdan habersiz. Umarım onların da haberi olur ve buraya ciddi bir tedbir alırlar. Çünkü buraya yakın alanlarda yaşayan insanlar var.

Çöp dağlarıyla gündeme gelen Bornova Belediyesi Başkanı İduğ: Atatürk posterlerini yeniledik
GÜNDEM
Çöp dağlarıyla gündeme gelen Bornova Belediyesi Başkanı İduğ: Atatürk posterlerini yeniledik

YANGINA SEBEP VEREBİLİR

Bu çöpler yangına sebebiyet verebilir. İnsanlara daha büyük zararlar açabilir. Aslında önemli olan insanlarımıza çevre duyarlılığının geliştirilmesidir. Burayı böyle de kullanabilirsiniz veya insanların keyif alacağı tertemiz bir ortam da oluşturabilirsiniz. Eskişehir’in sadece bu anlamda sorunu yok. Kış geldiği zaman sular çekilince, kanalların içindeki rezaletlerde ortaya çıkıyor. İklim değişikliği problemi de var. Yapılanların hepsi, ilerleyen süreçte aşısını bulamayacağımız ciddi bir sorunla karşı karşıya getirecek. Buradaki çöpler bakıldığı zaman çok basit gelebilir ama bu aslında zihniyet meselesidir. Bunu değiştirecek eğitim çalışmalarının yapılması lazım" diye konuştu.

İzmir Bornova'daki Ayakkabıcılar Sitesi’nde çöp dağları esnafı isyan ettirdi
GÜNDEM
İzmir Bornova'daki Ayakkabıcılar Sitesi’nde çöp dağları esnafı isyan ettirdi

İzmir'in göbeğinde isyan ettiren çöp dağları
GÜNDEM
İzmir'in göbeğinde isyan ettiren çöp dağları
Abone Ol Google News
Bunlar zehirli dikkat

"Bunlar zehirli dikkat"

​Piyasaya sürülecek sahte içkilerin üzerine yazmışlar.
Hem alıcı hem satıcı şikayetçi

Hem alıcı hem satıcı şikayetçi

"​Aracılar mesajlaşma grubu kurmuş fiyatları yükseltiyorlar."
Dost da düşman daherkes gördü

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan Doğu Akdeniz mesajı.

Dünyanın kayak merkezi:<br>Palandöken

Dünyanın kayak merkezi:
Palandöken

​Bu eşsiz yerde tatil yapmak bir başka güzel.

​Gayrimenkul ilanlarında yeni dönem..

Gerekçe: Haksız rekabet

Gerekçe: Haksız rekabet

​Yargıtay'ın ucuz ekmek satışı ile ilgili kararı çıktı.

Havada dengeler tamamen değişiyor

Benim Ceylanımın<br>özgürlüğü nerede?

Benim Ceylanımın
özgürlüğü nerede?

​Acılı anne Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyenlere haykırdı.
İki ay daha uzatıldı

İki ay daha uzatıldı

​İşten çıkarma yasağında önemli gelişme.
Malatya'da feci olay

Malatya'da feci olay

​Uyuşturucu bağımlısı adam eşini başından vurarak öldürdü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.