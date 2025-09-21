Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Estetikte ‘ayıplı eser’ kararı

Estetikte ‘ayıplı eser’ kararı

Oğuzhan Ürüşan
04:0021/09/2025, Pazar
G: 21/09/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, estetik ameliyattan memnun olmayan hastaya gerekçesiyle ücret iade edilmesini kararlaştırdı. Yargıtay, Adalet Bakanlığı’nın da görüşü doğrultusunda estetik operasyonlarının “eser sözleşmesi” kapsamında olduğunu ve hekimin sadece tedavi değil “sonuç” da taahhüt ettiğine dikkat çekti.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, estetik ameliyat sonrası memnun kalmayan hastaya ücret iadesi yapılmasını isteyen tüketici hakem heyetinin kararını iptal eden mahkeme hükmünü bozdu. Kararda, estetik ameliyatların “eser sözleşmesi” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bu nedenle hekimin yalnızca özenli davranmakla değil, istenilen sonucu sağlamakla da yükümlü olduğu vurgulandı. Yargıtay, estetik sonucu beklentiyi karşılamayan işlemlerin “ayıplı eser” sayılabileceğini belirtti. Dava, Ankara'da özel bir hastanenin başvurusu üzerine açıldı. Hastanede burun deliği septumundaki yırtığın onarımı, burun kemiği eğriliğinin düzeltilmesi, burun etlerinin küçültülmesi ve estetik burun ameliyatı olan F.S., ameliyat sonrasında eğrilik ve koku kaybı şikâyeti yaşadığını belirtti. Ücret iadesi için Yenimahalle Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuran F.S.’nin talebi kabul edildi. Ancak hastane, hakem heyeti kararının iptali için mahkemeye başvurdu. Ankara 6. Tüketici Mahkemesi, bilirkişi raporuna dayanarak tıbbi kusur olmadığına karar verdi ve iade kararını iptal etti.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Devreye giren Adalet Bakanlığı, kararın kanun yararına temyiz edilmesini talep etti. Bakanlık, estetik operasyonların Borçlar Kanunu uyarınca “eser sözleşmesi” sayıldığını, bu sözleşmelerde hekimin yalnızca tedavi yükümlülüğü değil, sonuç taahhüdü de bulunduğunu hatırlattı. Yargıtay da aynı yönde değerlendirme yaparak, estetik operasyonlarda hastanın memnuniyetsizliğinin hekimin sorumluluğunu doğurabileceğini vurguladı. Ayrıca bilirkişi heyetinde estetik cerrah bulunmadığını belirterek, bu eksikliğin raporu geçersiz kıldığını açıkladı. Eksik ve hatalı değerlendirme nedeniyle yerel mahkeme kararı usule aykırı bulundu ve bozuldu. Kararın bir örneği Adalet Bakanlığı’na gönderildi. Bu karar, estetik ameliyatlara ilişkin davalarda emsal niteliği taşıyor.




#Sağlık
#Estetik
#Yargıtay
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Siyonist söylemlere karşı Kudüs’ün gerçek tarihi