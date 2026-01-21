Eurofighter savaş uçağı için Katar’da kritik toplantı

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, ziyaret kapsamında, Doha/Katar'da Typhoon uçakları tedarik sürecini görüşmek üzere Katar Hava Kuvvetleri Komutanı ev sahipliğinde Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri ile beraber üçlü toplantı gerçekleştirdi.