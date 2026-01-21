Eurofighter savaş uçağı için Katar’da kritik toplantı

Katar'da Eurofighter toplantısı
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Typhoon uçakları tedarik sürecini görüşmek için resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gitti.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, ziyaret kapsamında, Doha/Katar'da Typhoon uçakları tedarik sürecini görüşmek üzere Katar Hava Kuvvetleri Komutanı ev sahipliğinde Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri ile beraber üçlü toplantı gerçekleştirdi.
