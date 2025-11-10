Ev sahiplerine kötü haber: Sözleşme bitmeden 'ev lazım' dedi yargıtay milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal kararı verdi!

Yargıtay, sözleşme süresi dolmadan eve ihtiyacı olduğunu öne sürerek kiracıyı tahliye etmek isteyen ev sahibinin talebini reddetti. Mahkemelerde yığılmış kiracı-ev sahibi davalarında Yargıtay, yanlış kararları düzeltti.





Ev sahipleri tahliye davası açtı





Ev sahipleri Semiha ve Yusuf Koldaş, 5 yıllık kira sözleşmesi ile kiraya verdikleri evi, kendilerinin ve müşterek çocuklarının ihtiyacı olduğunu öne sürerek tahliye ettirmek istedi.





Kiracı Bayram Ok’un avukatı Muhammed Ok ise davacıların ihtiyacının samimi olmadığını savunarak davanın reddini talep etti.





İlk derece mahkemesi kararı





Ntv'de yer alan habere göre; ilk derece mahkemesi, 15 Ağustos 2020’de yapılan 5 yıllık kira sözleşmesini dikkate almadı. Mahkeme, Koldaş çiftinin başka taşınmazı bulunmadığını ve ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunu belirleyerek davayı kabul etti.





Ancak dava 1 Aralık 2023’te açılmıştı. Belirli süreli kira sözleşmelerinde, tahliye davasının sözleşme süresi bittikten sonra açılması gerekiyor. Bu nedenle ilk mahkemenin kararı usul ve yasaya aykırı bulundu.





Yargıtay kararı: Sözleşme süresi öncelikli





Yargıtay 3. Dairesi, kira sözleşmesinin 15 Ağustos 2025’te sona ereceğini belirtti. Bu nedenle 1 Aralık 2023’te açılan davada verilen kararın reddedilmesi gerektiğini açıkladı. Temyiz başvurusu kabul edilirken, ilk derece mahkemesinin kararı kanun yararına bozuldu.



