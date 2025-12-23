Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Evde köpek yüzünden çıkan kavgada kan aktı

Evde köpek yüzünden çıkan kavgada kan aktı

23:1023/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Yaralı vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralı vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kayseri’de bir evde köpek nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 17 yaşındaki çocuk yaralanırken, şüpheli polis ekiplerine teslim oldu.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir evde köpek yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayın zanlısı polis ekiplerine teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana gelen olayda, N.K. (55) odada kilitli olan köpeği çıkarmak istedi. Aynı evde misafir olarak bulunan N.C.Y. (17) isimli çocuk da, köpekten korktuğunu ve N.K.’den köpeği çıkarmamasını istedi. 2 şahıs arasında köpek yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, N.K. bıçakla N.C.Y.’yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından N.C.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aynı evde bulunan şüpheli N.K. da polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan N.K. karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Kayseri
#Kocasinan
#Köpek
#Kavga
#Bıçak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASKİ duyurdu: Ankara'da su kesintisi uygulanacak bölgeler tek tek açıklandı