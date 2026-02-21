Evinden 20 kamyon çöp çıkarılmıştı: Yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı

17 Şubat’ta Yeni Mahalle’de Tosun’a ait olduğu öğrenilen evde, vatandaşların ihbarı üzerine ekipler inceleme başlattı. Yapılan kontrollerde iki katlı evin alt katının tamamen çöplerle dolu olduğu tespit edildi. Belediye ekipleri, ev ve bahçede biriken atıkları iş makinesi ve kamyonlar eşliğinde tahliye etti. Çalışma süresince polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de muhtemel durumlara karşı hazır bekledi. 18 Şubat’ta devam eden çalışmalarda yaklaşık 20 kamyon çöp çıkarıldı.