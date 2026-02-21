Yeni Şafak
Evinden 20 kamyon çöp çıkarılmıştı: Yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı

22:4221/02/2026, суббота
İkindi ezanı sonrasında kılınan namazın ardından Tosun’un cenazesi toprağa verildi.
Sakarya’ın Akyazı ilçesinde, evinden kamyonlarla çöp çıkarılan 76 yaşındaki Tosun, tamir için çıktığı ambarın çatısından düşerek ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti; cenazesi Ulu Camii’ye götürülerek son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde evinden kamyonlar dolusu çöp çıkartılan ve tamir için çıktığı ambarın çatısından düşerek hayatını kaybeden 76 yaşındaki adam, son yolculuğuna uğurlandı.

17 Şubat’ta Yeni Mahalle’de Tosun’a ait olduğu öğrenilen evde, vatandaşların ihbarı üzerine ekipler inceleme başlattı. Yapılan kontrollerde iki katlı evin alt katının tamamen çöplerle dolu olduğu tespit edildi. Belediye ekipleri, ev ve bahçede biriken atıkları iş makinesi ve kamyonlar eşliğinde tahliye etti. Çalışma süresince polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de muhtemel durumlara karşı hazır bekledi. 18 Şubat’ta devam eden çalışmalarda yaklaşık 20 kamyon çöp çıkarıldı.


Son yolculuğuna uğurlandı

Evinden kamyon kamyon çöp çıkartılan 76 yaşındaki Tosun, İnönü Mahallesi’nde bulunan bir ambarın çatısını tamir etmek istediği sırada düşerek ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen Tosun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında Tosun’un cenazesi yakınlarına teslim edilerek Ulu Camii’ne getirildi. Burada ikindi ezanı sonrasında kılınan namazın ardından Tosun’un cenazesi toprağa verildi.


