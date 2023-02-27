Evinin altında fırın olanlar dikkat: Betonun niteliğini değiştirip yıkımı kolaylaştırıyor

Foto/arşiv
stanbul'da olası bir depremle ilgili uzmanlar apartman altı işletmelere karşıda uyarılarda bulunuyor. Binaların giriş bölümlerinde bulunan işletmelerin bilinçsiz şekilde kolon ve kiriş gibi taşıyıcı sistemlerine müdahaleler ve binalarda potansiyel çökme riskini artırdığına vurgu yapılıyor.
Özellikle apartman altlarında bulunan fırınların yaymış olduğu sıcaklık nedeniyle betonda genleşmeye neden olduğu ve ısı değişimin bina yapısına zarar vermesine dikkat çekiliyor.
Pizza dükkanlarına da dikkat çeken Ercan, "Özellikle bugünlerde pizza moda olduğu için bu kez de bir sürü pizza fırınları açılmaya başlandı. Bunlar tehlikeli ama onlara sorduğun zaman bunun üstünde yalıtım var, sıcaklık gitmiyor diyorlar. Ama altında fırın olan katlar da biz hiç doğal gaz kullanmıyoruz zaten fırının sıcaklığıyla idare ediyoruz diyorlar. Bir defa yapının özgün özelliklerini değiştirmiş oluyorsun. Çünkü yapının taşıma özellikleri beton niteliğini değiştiriyorsa zaten sorun başlamış demektir. Bir de beton gözenekli ise ve sürekli olarak fırın yanıyor ve daha sonra soğursa bu kez donatılar da paslanma başlar. Paslanma yapıyı ayakta tutan olaydır. Paslanma sonucunda kemik erir ve yapının yıkılması daha kolaylaşır" ifadelerini kullandı.