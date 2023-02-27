Evinin altında fırın olanlar dikkat: Betonun niteliğini değiştirip yıkımı kolaylaştırıyor

TMMOB İnşaat Mühendisler Odası Yönetim Kurulu 2. Başkanı Nusret Suna ise,

astanelerde bulunan fırınların bina yapısına zararının olmadığını söyleyerek, "Şimdi normal bir pastane fırını olabilir. Çünkü bunun bacası yoktur. Böyle eski bildiğimiz ekmek fırınları gibi içinde odun, kömür veya doğalgaz ile ısıtılarak böyle yoğun bir sıcaklık yok. Bunlar olabilir. Ama gerçek anlamda bir fırın oluyorsa bunun kesinlikle bir kere önlemi alınması lazım. Bunlar nedir? Ateş tuğlalarıyla örülecek, yani ısıyı dışarıya verdirmeyecek şekilde önlem almaları lazım. Yani şöyle şu anki hava sıcaklığı 16 derece. Yazın oluyor 30-40 derece. Bunlar bir şey değildir. Ama bir fırın dediğiniz zaman 100-200 santigrat derecedeki sürekli bir ısınma ve soğuma o betonda hasar verir, taşa da hasar verir, tuğlaya da hasar verir. Ne demişler? Ateş tuğlası denen bir şey vardır. Yani ateşe dayanıklı bir malzemeyle o çeperler görülür. Ama siz yani betonarme bir yapıda önlem almadan orayı fırın olarak kullanıp sürekli ısıtıp soğutmaya kalkarsanız orası zarar görür. Demek ki aslında her hepsinin belli bir kuralı var. Binalarımızın altında işletme olur ama kuralına uygun olacak. Projesinin haricinde kesinlikle işlem yapılmayacak" dedi.