Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 900 gündür sürdürülen nöbette Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 34 oldu.

6 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren baba Süleyman Aydın, "Buradaki anne ve babalar evlatlarını istiyor ama maalesef HDP, bir tek açıklama yapmayarak buradan kaçtı. Neden kaçıyorsunuz?" dedi

''Terör baronları kaybetti''

Aileler, eylemin 900'üncü gününde önce basın açıklaması yaptı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ailelerin yürüttüğü mücadelenin dünya mazlumlarına ilham olduğunu söyledi.

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Beyoğlu, "Bugün aile nöbetimizin 900'üncü gününde ailelerimizin yanındayız. 263 aileye ulaştık, bugün itibarıyla 34 ailemiz evlatlarına kavuştu. Bu ailelerimizin evlat nöbetinde çok kıymetli bir yeri var. Her zaman ailelerimizin yanında olup, onların destekçisiyiz. İnşallah temennimiz, duamız, gayemiz ve çabamız; bütün aileler evlatlarına kavuşacaklardır. Bugün bu çocukları götürerek çocukları dağda tutarak, işkenceyle orada tutarak hiçbir yere varamazsınız. Bugün bütün dünya, bunu anlamıştır ki terör bitmiştir. Terör baronları kaybetti" dedi.

Daha sonra da yürüyüşe geçen aileler, PKK ile HDP'yi protesto etti. Protestoya Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Suna Kepolu Ataman, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç ve bazı STK üyeleri destek verdi.

900 gündür gözümüz yollarda

6 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren baba Süleyman Aydın ise "Buradaki anne ve babalar evlatlarını istiyor ama maalesef HDP, bir tek açıklama yapmayarak buradan kaçtı. Neden kaçıyorsunuz? Sizde hiç mi vicdan yok? 2021'i bize zindan ettiniz. İnşallah, 2022 bize hayırlara vesile olur. 900 gündür gözümüz yollarda" diye konuştu.

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FOTOĞRAF 10 Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019’da ailelerin başlattığı oturma eylemi 3’üncü yılına girdi. Diyarbakır’da oğlunun HDP’liller tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden anne Hacire Akar, HDP İl Başkanlığı binasının girişinde oturma eylemi başlatmış, oğlunun teslim edilmediği sürece binanın girişinde oturacağını belirterek 22 Ağustos 2019’da başlattığı eylemin ardından kararlı mücadele sayesinde 24 Ağustos 2019’da evladına kavuşmuştu. Hacire Akar gibi aynı acıları yaşayan ailelerden bazıları, bu mücadeleyi örnek alarak 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ve birçok kentten Diyarbakır’a gelen diğer ailelerin de eyleme katılmasıyla sayı her geçen gün artarak 234’e ulaştı. İlk günden itibaren evlatlarına kavuşmak için kararlı olan anne ve babalar, HDP il binası önünden ayrılmadı. Aileler, yazın sıcağında, kışın soğuğunda eylemlerine ara vermeden devam etti. Aileler, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını döneminde de gerekli tedbirleri alıp kısıtlama döneminde kaldıkları otelde eylemlerini devam etti. Ailelerin eylemiyle 32 aile terörün pençesinden kurtardıkları evlatlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Anne ve babalarının ’geri dön’ çağrısına kayıtsız kalmayıp örgütten kaçarak teslim olan çocukları gören diğer aileler, eylemlerinde daha kararlı hale geldi. Her kavuşma, annelere babalara sevinci ve hüznü birlikte yaşattı. Aileler, terör örgütünden kaçıp gelen her evlada, bir yandan kendi evladı gelmiş gibi sevindi, diğer yandan kendi çocuğuna sarılmadıkları için de gözyaşı döktü. Ailelerin acılarıyla yüzleşmek istemeyen HDP’liler, çareyi bir süre kepenklerini kapatmakta bulurken, HDP, daha sonra il binasında yaptığı faaliyetleri ilçe binalarında sürdürdü. Terör örgütü PKK ise aileleri eylemlerinden vazgeçirmek için her yolu denedi. Aileler, evlerine giderken veya çarşıda dolaşırken tehditlere maruz kalırken, örgütten kaçarak ailesine kavuşanlar, ise baskı ve silah zoruyla kendilerine metinler okutulduğunu dile getirdiler. Aileler, yaşadıkları zor sürece rağmen eylemlerine kararlılıkla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlar, aileleri eylem yaptıkları çadırda ziyaret ederek, sonuna kadar ailelerin yanında oldukları mesajını verirken, aileleri siyasetçi, sanatçı, gazeteci, yazar, sporcu, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, kanaat önderi, din adamı, şehit ailesi, gazi, esnaf, muhtar, öğretmen ve gurbetçiler olmak üzere toplumun her kesiminden binlerce kişi ziyaret ederek destek verdi. Van’dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eyleme dahil olan anne Solmaz Öğrünç, oğlunu almadan oradan gitmeyeceğini belirterek, “Hacire anneyi televizyona gördüm ve o cesaretini görünce, bende kalkıp geldim ve eyleme katıldım. Baran’ı istemek için geldim eyleme ve Baran’ımı almadan da HDP’nin önünden gitmem. Baran 6 yıldır yok ve HDP ciğerimi yaktı. Ben evladımı istiyorum, kuzumu istiyorum. Ben gece gündüz gözyaşı döküyorum. Ben elbisesini koklaya koklaya yatıyorum. Ben Baran’ımı istiyorum ve kapım ona açıktır. Baran beni duyuyor ve gelmez ise ben hakkımı ona helal etmiyorum. Ben onu yoksullukla, fakirlikle büyüttüm. Benim evladımı versinler ben başka bir şey istemiyorum onlardan. Bakınız 3’üncü yıla girdik. Ceylanlar, Baranlar, Yusuflar ve isimlerimi sayamadığım diğer çocuklar ölmesin, annelerin yüreklerini yakmasınlar. Yeter artık buna son versinler. Bizim çocukları versinler yeter artık” dedi. 2015 yılında terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul’dan Diyarbakır’a gelerek 2 yıldır evlat nöbetinde olan anne İmmihan Nilifırka ise “Ben evde ilk eylem başladığı zaman, dedim gideceğim ve karar verdim geldim eyleme katıldım. 2 yılımız bitti, 3’üncü yıla girdi ve biz buradayız. Biz eylemimiz terk etmiyoruz ve bir çocuk dağdan kalıncaya kadar bekleyeceğiz. Biz kazanacağız. Anne ve babalar olarak çocuklarımızı almadan da asla çıkmayacağız buradan. Allah o kadından razı olsun. Hacire Akar nasıl Mehmet’ini aldıysa, benim oğlumun ismi de Mehmet’tir. Ben de Mehmet’imi ve diğer anneler de çocuklarını alınca çıkacağız buradan, bu çadır öyle kalkacaktır. Oğlum Mehmet beni görüyor ve duyuyorsan dön gel. Ramazan askere gitti, Yakup askerliğini yaptı geldi. Mehmet’im ablanla buradan seni bekliyoruz. Çık gel güvenlik güçlerine teslim ol” diye konuştu. 7 yıl önce 17 yaşında iken kandırılarak dağa kaçırılan kızı Ceylan için oturma eylemini sürdüren ve Bursa’dan Diyarbakır’a gelerek eyleme katılan anne Türkan Mutlu da, “2 yıl önce 3 Eylül’de Allah razı olsun Hacire anne geldi HDP’den oğlunu aldı götürdü ve bize bu yolu açtı. Bizlerde ondan güç alarak 2 yıldır burada mücadele veriyoruz. Ben kendi şahsım için söylüyorum, 10 yılda bu eylem devam edene kadar ve ben Ceylan’ımı alıncaya kadar Diyarbakır’dan gitmem, terk etmem. Ben Ceylan’ımı istiyorum. Ben HDP nasıl Ceylan’ımı benden koparıp götürüp PKK’ya teslim ettiyse öylede getirsinler. Ben Ceylan’ımı alıncaya kadar bu eylemi sürdüreceğim. Ceylan’ıma da sesleniyorum. Ceylan’ım çık gel güvenlik güçlerine teslim ol” şeklinde konuştu. 7 yıl önce HDP Kağıthane binasına gittikten sonra, dağa kaçırıldığı ileri sürülen oğlu Yakup Edizer için eyleme devam eden anne Saliha Edizer de, “2015 yılından Yakup’u internetten kandırdılar, dağa götürdüler ve 7 yıldır kendisinden haber alamıyorum. Hacire anneyi gördüm ve diğer anneler çocukları için eylemde oturmaya başlamışlardı. Bende geldim Yakup’a teslim olması için çağrıda bulunuyorum. 2 yıldır eylemdeyim ve hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Çocuğum gelecek diyerek haber bekliyorum. Yakup beni görüyor ve dinliyor ise çıkıp gelmesini güvenlik güçlerine teslim olmasını bekliyorum. Yakup gelsin lise öğrencisiydi. Artık yeter, canımız nereye kadar yanacak” diye ifade etti. Üç yıl önce bugün Hacire Akar başlattı: Evlat Nöbeti'nde 32 aile çocuğuna kavuştu Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da ailelerin başlattığı oturma eylemi 3'üncü yılına girerken, evlatlarını HDP ve PKK'dan isteyen aileler, eylemlerindeki ısrarı nedeniyle HDP'ye kepenk kapattırdı. Aileler HDP'yi sorumlu tutarak yüzyılda geçse çocuklarını almadan gitmeyeceklerini belirtirken, kararlı direniş sayesinde şimdiye kadar 32 aile çocuğuna kavuştu.

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