Evlatlara gözyaşlarıyla veda

Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi. Saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrenciler Furkan Sancak Balal, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poyraz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Güngör, Adnan Göktürk Yeşil hayatını kaybetmiş, saldırgan İsa Aras Mersinli ölü ele geçirilmişti. Hastanede tedavi gören öğrencilerden Yusuf Tarık Gül’den ise dün acı haber geldi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gül’le birlikte saldırıda can verenlerin sayısı 10 oldu.

Katliamda ölenlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailelere teslim edildi. Hayatını kaybedenler için dün cenaze törenleri düzenlendi. Kılınan cenaze namazlarında gözyaşları sel olurken, acılı aileler ayakta durmakta güçlük çekti. Matematik öğretmeni Ayla Kara Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'nde, ölen öğrencilerden Furkan Sancak Balal da Afşin Asri Mezarlığı’nda son yolculuklarına uğurlandı. Belinay Nur Boyraz, Bayram Nabi Şişik, Zeynep Kılıç ile Kerem Erdem Güngör, Şeyh Adil Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi. Öğrencilerin yakınları kabirlerin başında dua ederken, arkadaşları da öğrencilerin mezarlarına destekledikleri futbol takımlarının atkılarını bıraktı. Yusuf Tarık Gül Karacasu Kırım Mezarlığı'na, Şuranur Sevgi Kazıcı da Şeyh Adil Mezarlığı’na defnedildi. Adnan Göktürk Yeşil’e ise memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde veda edildi.