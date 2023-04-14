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Evleri yıkıldı ama hayvanlarını bırakmadılar

Asrın felaketinin ardından Hatay'da köylüler zorlu sürece rağmen köylerini terk etmeden hayvancılığa devam ediyorlar.

Yusuf Özdemir
04:00 . 14/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fotoğraf: Mustafa İlhan.

Fotoğraf: Mustafa İlhan.

Depremin vurduğu Hatay’da köylüler zor şartlara rağmen hayvancılığa devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hayvan ağılları yıkılan köylüler yaşadıkları zorlu sürece rağmen köylerini terk etmedi. Ağılı yıkılan köylüler, zor şartlara rağmen hayvancılık faaliyetlerine devam ediyor. Bu ailelerden bir de Deveci ailesi. Hatay’ın Kumlu ilçesine bağlı Gülova köyünde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Deveci ailesi, yüzlerce hayvanı telef olmasına ve ağılları yıkılmasına rağmen köyünde kalıp hayvancılık yapmaya devam ediyor. Gülova Köyü’nde yaşayan Celal Deveci, “500’e yakın koyun sürüm var. Çok şükür, evimize bir şey olmadı. Ama ağılımız yıkıldı, 102 koyunum göçük altında kalarak telef oldu. Ekmeğimizi hayvancılıktan kazanıyoruz. Buraları terk edip gitmeyi asla düşünmedik, asla düşünmeyeceğiz. Depremden 4 gün sonra, İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri köyümüze geldi. Hasar tespitinde bulundular. Tutanak tutup, zararımızın karşılanacağını söylediler. Biz, devletimize güveniyoruz.” dedi.




#Hatay
#Deprem Bölgesi
#Hayvancılık
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