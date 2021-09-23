​Eyüpsultan’a yarı olimpik yüzme havuzu

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Topçular Mahallesi’nde yapılan yüzme havuzunun açılışı yapıldı. Eyüpsultan Belediyesi Yüzme Havuzu’nun açılış törenine, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, paralimpik milli yüzücü Beytullah Eroğlu, hız apnea Türkiye rekortmeni Damla Pınar Özdemir ve 2018 Türkiye şampiyonu paletli yüzücü Duygu Özdemir katıldı.

‘ÇOCUKLAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Açılış programında konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Bu havuz belirlediğimiz 53 projenin içerisinde vardı. İlk temelini attığımız havuz burasıydı ancak pandemiden dolayı açılışı bugüne kaldı. Bu havuzun temelini Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla attık. Futbolun dışında da sporun olduğunu vatandaşlarımıza anlatmamız gerekiyor. İlkokul bitmeden herkesin yüzme öğrenmelerini istiyoruz. İlk ve ortaokullarda yüzme sorununu bu tesislerimizle halletmeye çalışacağız” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise, yüzme havuzunun Eyüpsultan’a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Eyüpsultan’da AK Partili belediyeciliğimizin en güzel örneklerini hep birlikte yaşıyoruz. Seçim öncesinde vatandaşlarımızın huzuruna çıktığımızda, verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Biz söz verdiğimizde sözümüzü tutarız” diye konuştu.