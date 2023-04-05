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Gündem

'Ezilen halkların temsilcisi' olduğunu iddia eden HDP’li Buldanʼın 16 bin liralık ceketi sosyal medyada gündem oldu

Çocukları dağa kaçırıp terör örgütüne teslim eden, kendilerini 'ezilen halkların temsilcisi' addeden HDP, bu kez üyelerinin lüks hayatlarıyla dikkat çekti. HDP grup toplantısında Pervin Buldan'ın giydiği ceketin fiyatının 16 bin 748 lira olması sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı Buldan'ı eleştiri yağmuruna tuttu. Twitter'da '16 bin TL'ye ceket giy çocukların yurt dışında okusun gezsin sonra hak hukuk de', 'Bu ülkede açlık var ekonomi kriz var millet geçinemiyor diyeler 16.000 TL'cik ceket giyiyor. Pervin Buldan bu çeşmenin suyu nerden geliyor?', 'Bunlar Kürtlerin gerçek düşmanı' gibi yorumlar yapıldı.

11:05 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
HDP'li Buldan'ın giydiği ceket sosyal medyada gündem oldu.

HDP'li Buldan'ın giydiği ceket sosyal medyada gündem oldu.

Çocukları özgürlük adı altında terör örgütünün eline temsil edip, sefil bir hayat yaşamalarına öncülük HDP üyelerinin lüks hayatları dikkat çekiyor. Her koşulda halkçı naralar atan ancak lüks hayatlarından ödün vermeyen sözde halk temsilcilerinin giydiği kıyafetlerin fiyatları dudak uçuklattı.

İtalyan markasına ait

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, dün TBMM'de partisinin grup toplantısına katıldı. Ceketi dikkat çekti

Grup toplantısının ardından Pervin Buldan'ın giydiği ceket dikkat çekti. Buldan'ın ceketinin 'Etro' markasının özel üretim parçası olduğu ortaya çıktı.

Türkiye fiyatı 16 bin 748 lira

Ceketin Türkiye fiyatının yaklaşık 16 bin 748 lira olması, dikkat çeken bir diğer başka detay oldu.

Kendisini ezilen halkların umudu olarak tanımlayan Buldan'ın ceketi, sosyal medyada da gündem oldu.

Eleştiri yağdı

Buldan'ın giydiği ceketin fiyatının 16 bin 748 lira olması sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı Buldan'ı eleştiri yağmuruna tuttu.

O yorumlardan bazıları:
#pervin buldan
#HDP
#etro
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