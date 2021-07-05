F-16'larımız Avrupa semalarında

NATO’nun en güçlü hava unsurları arasında bulunan Türk Hava Kuvvetleri, NATO müttefiki Polonya’da hava polisliği görevine hazırlanıyor. Türk F-16 savaş uçakları NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Misyonu Kapsamında eylül ayına kadar Polonya’da görev yapacak. Türk savaş uçaklarının Polonya’ya intikallerine yarın (6 Temmuz) başlanacak. Uçaklar, Malbork Hava Üssü’ne sevk edilecek. Görev kapsamında Polonya’ya 4 Türk savaş uçağının gönderilmesinin planlandığı öğrenilirken, uçak sayısının 6’ya çıkarılabileceği belirtiliyor. Türkiye, NATO görevi kapsamında Polonya’ya F-16 Fighting Falcon tipi savaş uçakları yollayacak.

EN SON LİTVANYA’DA

NATO’nun Baltık ülkeleri hava sahasının korunması amacıyla oluşturulan NATO “Baltık Hava Polisliği” görevi, hava kuvvetleri güçlü NATO müttefiklerine emanet ediliyor. Hava polisliği görevi kapsamında Türkiye son olarak 2006 yılında Litvanya’da görev üstlenmişti.

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F-16

2.5 AY GÖREV YAPACAK

Geliştirilmiş Hava Polisliği görev süresi 4’er aylık bir periyotta üstleniliyor. Gerekli görülmesi halinde görev süresi yine 4’er aylık periyotlarla uzatılabiliyor. 6 Temmuz itibariyle Polonya’ya intikalleri başlayacak olan Türk savaş uçaklarının yaklaşık 2.5 ay süreyle görev yapmaları bekleniyor. NATO üyesi ülkeler nezdinde hava polisliği, hava kuvvetleri güçlü olan ülkelere verilen bir görev. NATO üyelerinin hepsinin hava kuvveti eşit ölçüde güçlü olmadığından bazı ülkelerin, güçlü ülkelerden yardım istemesiyle görev planlanıyor. Yardımı kabul eden ülkeler bu ülkedeki hava savunma görevini, NATO kapsamında icra ediyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, geçtiğimiz hafta da, 1 adet tanker uçağıyla havada yakıt ikmali ve nakliye hizmetlerinin değişimi kapsamında Polonya hava sahasında 10 adet Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali desteği sağlamıştı.

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Bayraktar TB2

24 SİHA GÖREV ALACAK

Türk F-16’lar Polonya’ya gitmeye hazırlanırken, Polonya Deniz Kuvvetleri’ne ait bir Bryza deniz karakol uçağı ve yaklaşık 80 askeri personel de NATO’nun Türkiye’ye Yönelik Güvence Tedbirleri kapsamında Nisan ayından bu yana Adana İncirlik Hava Üssü’nde konuşlu bulunuyor. Polonya askerinin Türkiye’de toplam 6 ay görev yapması bekleniyor. Türkiye ile NATO müttefiki Polonya arasında savunma iş birliği de genişliyor. Polonya, NATO ve AB üyeleri içinde, Türkiye’nin milli ve özgün SİHA sistemi Bayraktar TB2’yi satın alan ilk ülke oldu. 24 SİHA için anlaşma imzalanmıştı.