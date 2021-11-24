Gündem Fabrikada kadına şiddet sohbeti
ANKARA

Fabrikada 'kadına şiddet' sohbeti

Vaaz ve panellerin yanı sıra 14 ilde fabrika ve kahvehanelerde de sohbetler düzenlenerek şiddetin insan onuruyla bağdaşmadığı işlenecek. Proje, ilerleyen süreçte ülke geneline yayılacak.

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Yasemi Asan Yeni Şafak
Fabrikada kadına şiddet sohbeti
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Diyanet İşleri Başkanlığı, ailenin korunması ve aile içi şiddetin önlenmesinde toplumsal farkındalık oluşturmak için alan çalışmalarını çeşitlendiriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, ailenin korunması-güçlendirilmesi ve kadınların, çocukların ve yaşlıların maruz kaldığı şiddetin son bulması için çalışmalarını sürdürüyor.

Başkanlık, Ailenin Korunması ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Toplumsal Farkındalığın Sağlanması Projesini hayata geçirecek. Kur'an ve sünnet rehberliğinde toplumsal farkındalık artırmasına yönelik bölgesel eğitimler verilecek.

14 İLDE EĞİTİM

25-27 Kasım tarihleri arasında Diyanet’in üst düzey ve uzman kadrolarının da katılımıyla ilk etapta Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mersin, Muğla, Nevşehir ve Tekirdağ’da eğitimler gerçekleştirilecek.

HER YERDE ANLATILACAK

Eğitimler başkanlık tarafından belirlenen bir çalışan ve Aile ve Sosyal Hizmetlerinden bir uzman tarafından oluşan iki kişilik ekip tarafından müftü moderatörlüğünde bir panel, cuma vaazı, fabrika ve kahvehane sohbetleri şeklinde düzenlenecek. Panel programları tüm halka açık olacak, din görevlilerinin katılımı sağlanacak.

Fabrika ve kahvehane sohbetlerinde erkeklere şiddet insan onuruyla bağdaşmaz mesajı verilecek.

Projenin zamanla yayılarak 81 ilde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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