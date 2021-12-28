Gündem Fahrettin Altun Bütün dünyanın ağzı açık kaldı
İSTANBUL

Fahrettin Altun: Bütün dünyanın ağzı açık kaldı

Yeni bir ekonomik modelle Türkiye’nin küresel bağımlılık zincirinden kopmak namına çok güçlü bir adım attığına dikkati çeken Fahrettin Altun," Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha bir hafta öncesinde ‘battık’, ‘bittik’ naraları atılırken birden bire bütün dünyanın ağzını açık bırakacak şekilde birkaç adımla, birkaç çözüm önerisiyle hem kararlı siyasi duruş sergilemiş oldu" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fahrettin Altun: Bütün dünyanın ağzı açık kaldı ​
Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nca 2020-2021 Dönemi Stratejik Değerlendirme ve 2022-2023 Vizyonu Çalıştayı ile Kapasite Geliştirme ve Perspektif Çalıştayı düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, çalıştayda bir sunum yaptı.

Yeni bir ekonomik modelle Türkiye’nin küresel bağımlılık zincirinden kopmak namına çok güçlü bir adım attığına dikkati çeken Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu küresel finans kapitali ya da nasıl ifade ederseniz edin, küresel sömürü sisteminin en temel aygıtlarından biri olan faiz ekonomisine karşı Sayın Cumhurbaşkanı’mız çok açık ve net bir biçimde karşı durduğunu uzun yıllardır vurgulamasına rağmen her ne pahasına olursa olsun bunun Türkiye’nin yönetiminin asli unsuru haline gelmesi için adımlar attı ve çok açık söylüyorum nihayetinde bütün kurumsal direnç mekanizmalarına rağmen son derece dirayetli, kararlı biçimde politikasını uyguladı ve daha bir hafta öncesinde ‘battık’, ‘bittik’ naraları atılırken birden bire bütün dünyanın ağzını açık bırakacak şekilde birkaç adımla, birkaç çözüm önerisiyle hem kararlı siyasi duruş sergilemiş oldu hem de bu anlamda bağımsız ekonomi modelinin nasıl işleyeceğine ilişkin kararlılık ortaya konulmuş oldu.”

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