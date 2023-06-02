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Farah Zeynep Abdullah seçim sonrası sosyal medya hesaplarını kapattı

Muhalefete verdiği destekle bilinen oyuncu Farah Zeynep Abdullah seçim sonucu sonrası muhalefetin yaşadığı hüsran sonrası sosyal medya hesaplarını kapattı. Ünlü oyuncu, 11 ili vuran deprem felaketi sonrası yaptığı paylaşımla tepkilerin odağı haline gelmişti. Dayanışma içinde olunması gereken günlerde paylaşımda bulunan Abdullah, "DEVLET ve ALLAH kelimelerini aynı cümlede, aynı paragrafta, aynı yerde görmek asla istemiyorum artık yeter." ifadelerini kullanmıştı.

15:50 . 2/06/2023 Cuma
Diğer
Farah Zeynep Abdullah

Farah Zeynep Abdullah

Türkiye büyük bir demokrasi örneği göstererek seçimleri tamamladı. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Sandıktan galibiyetle çıkan Erdoğan, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı oldu. Ünlü isimlerde seçim boyunca muhalefetin lehine çalışmalarda bulundu. Bu isimlerden birisi de ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah oldu.

Muhalefete bel bağlamıştı

Farah Zeynep Abdullah seçimlerden önce aleni bir şekilde muhalefete destekçiliğine soyunmuştu. Abdullah seçim sonuçlarının ardından hüsrana uğrayan ünlü isimlerden birisi oldu. Yaptığı çıkışlarla bilinen ünlü oyuncudan seçim sonuçları sonrası dikkat çeken bir çıkış geldi. Muhalefete seçimleri kazanmasına umut bağlayan oyuncu alınan ağır yenilgi sonrası sosyal medya hesaplarını kapattı ve sessizliğe büründü.

Deprem zamanı tepki çeken paylaşım yapmıştı

Ünlü oyuncu, 11 ili vuran deprem felaketi sonrası yaptığı paylaşımla tepkilerin odağı haline gelmişti. Dayanışma içinde olunması gereken günlerde paylaşımda bulunan Abdullah yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: "DEVLET ve ALLAH kelimelerini aynı cümlede, aynı paragrafta, aynı yerde görmek asla istemiyorum artık yeter."




#Farah Zeynep Abdullah
#Recep Tayyip Erdoğan
#Seçim
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