Farz edin ki eviniz bir gemi: Vatan savunması salgın tanımaz

Mavi Vatan’ın savunmasında 7/24 görev yapan denizcilerden Albay B.G., “Hayal edin ki, eviniz bir gemi” diyerek Türk halkına “Evde kal” çağrısı yaptı. Gerektiğinde aylarca görev yaptıkları savaş gemilerindeki zorlu günlerini anlatan B.G., “Hepiniz karantinanızın kıymetini bilin ve bu illet virüsü yenene kadar evde kalın” dedi. Denizci albay Burak’ın ev karantinası uygulayan Türk halkına ithafen kaleme aldığı yazısından bazı bölümler şöyle:

HER YER SALLANIYOR

“İsyan ve şikayetlerinizi duyar gibiyim. Aslında bu karantina günleri denizcileri biraz olsun daha iyi anlayabilmeniz için çok büyük bir fırsat. Ama bu kadar kolay değil, denizciliği hissetmek. Dahası da var. Evinizi bir gemi olarak hayal edin. Aşağıdaki her şeyi, her yer sallanırken yapmak zorundasınız. Hayal edin. Evde, ev ahalisi ile vardiyalı olarak çalışıp dinleniyorsunuz. Evde bulunduğunuz süre içerisinde çoğunlukla konserve ve dondurulmuş yiyecekler yiyorsunuz. Eviniz, altınızda tonlarca yakıt tankı olan bir akaryakıt istasyonunun üzerinde konuşlu. Eğer askeri gemide iseniz bu istasyonun üzerinde bir de patlayıcı madde deposu var.

İNTERNET, TELEFON YOK

İnternet yok, telefon yok, televizyon çekmiyor. Elinizde sadece onlarca kere seyrettiğiniz modası geçmiş filmler var. Evinizin küçücük bir odasında, en az 6-7 kişi televizyon başındasınız. Babanız size hangi filmi seyretmek istediğinizi soruyor ama her seferinde sizin istemediğiniz bir filmi açıyor ve onu seyretmek zorunda kalıyorsunuz. Evde canınız sıkılıyor biraz pencereden bakıyorsunuz ama bir ay boyunca dışarıdaki manzara hiç mi hiç değişmiyor. Hatta ufuk çizgisi haricinde hiçbir görüntü yok. Sadece hava aydınlanıp kararıyor. Evinizin neresine giderseniz gidin kesif bir motorin kokusu duyuyorsunuz.

Günlük konuşmanızı 15 cümle ile sınırlandırın. Eşinizin veya çocuklarınızın sizin dilinizi bilmediğini düşünün. Bir ay boyunca evden çıkmayın, suyun kısıtlı olduğunu sadece belirli gün ve saatlerde banyo yapabildiğinizi düşünün. Oturma odanızda uygun gürültü seviyesini sağlamak maksadıyla elektrik süpürgenizi 6 saat boyunca çalıştırın.

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HALA CANINIZ SIKILMIYOR MU?

Nasıl güzel değil mi? Bence hepiniz karantinanızın kıymetini bilin ve bu illet virüsü yenene kadar evde kalın. Canınız tekrar sıkılırsa bu yazıyı en baştan okuyup hayal edin.”

Türkiye, salgın ile mücadelede karantina çağrılarına uyarak evde yaşama alışırken Türk Silahlı Kuvvetleri, her türlü tedbiri alarak ülke savunmasında 7 gün 24 saat görev yapıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 462 bin kilometrekarelik Mavi Vatan’da eğitim faaliyetleri, Akdeniz Kalkanı Harekatı ve NATO görevlerini kesintisiz sürdürüyor, Doğu Akdeniz’deki arama ve sondaj faaliyetlerine ise 24 saat esasına göre refakat sağlıyor.

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