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Fatih Altaylı’nın 'FETÖ' iddiasına Göç İdaresi'nden yalanlama

Gazeteci Fatih Altaylı'nın 'Resmi Sitede FETÖ Reklamı' başlıklı yazısında ileri sürdüğü iddialar, Göç İdaresi Genel Başkanlığı tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada "Kurumumuza ait sitede FETÖ reklamı yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Merkezi İHA
Fatih Altaylı’nın FETÖ iddiasına Göç İdaresinden yalanlama
Fatih Altaylı

Göç İdaresi Genel Başkanlığı, gazeteci Fatih Altaylı’nın kaleme aldığı “Resmi Sitede FETÖ Reklamı” başlıklı yazısında ileri sürülen iddiaların gerçekleri yansıtmadığını belirterek bir açıklama yayımladı.

Kuruma ait “Live in Türkiye” isimli internet sitesinde terör örgütü FETÖ’nün reklamının yapıldığına dair iddiaların gerçek dışı olduğunu belirten Göç İdaresi Genel Başkanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

  • “Habertürk gazetesi köşe yazarı Fatih Altaylı’nın 29 Ocak 2022 tarihinde yayımlanan ‘Resmi Sitede FETÖ Reklamı’ başlıklı yazısında; Göç İdaresi Başkanlığına ait ’Live in Türkiye’ sitesinde Türkiye’de konut bulmak için üç sitenin önerildiği ve bu siteler içerisinde FETÖ Terör Örgütüne aidiyeti nedeniyle kapatılan Zaman Gazetesi’nin isminin geçtiği iddiasında bulunmuştur. Haberde bahsedilen içerikler kesinlikle Göç İdaresi Başkanlığımıza ait Live in Türkiye sitesinde yer almamakta olup, kurumumuza ait sitede FETÖ Terör Örgütünün reklamı yapıldığı iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır. Live in Türkiye sitesi, Başkanlığımızca Türkiye’de yaşayan veya yaşamayı düşünen tüm yabancıları, Türkiye’de yaşama dair pek çok konuda bilgilendirmek üzere hazırlanmış bir sitedir. 21 Ocak 2022 tarihinde hizmete açılan siteye www.liveinturkiye.com adı ile erişim sağlanmaktadır. Dolayısıyla halihazırda erişime açık olan sitenin www.liveinturkey.gov.tr olduğu ve Fatih Altaylı’nın iddiaları üzerine sitenin kapatıldığı şeklindeki ifadeler tamamen gerçek dışıdır. Fatih Altaylı’nın yazısında yer alan ifadelerin Google arama motoruna Live in Turkey yazıldığında listelenen sonuçlar arasında olduğu ve aşağıda görseli sunulan www.internations.org adlı sitenin Living in Turkey başlıklı bölümünde yer aldığı görülmektedir. Bahse konu site ve içerik ile kumumuza ait olan Live in Türkiye’nin hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Kurumumuza ait olan barınma ile ilgili bilgilerin yer aldığı sitemizin ilgili bölümü aşağıda belirtilen şekilde olup, hiçbir gazete ve kişiye atıf yapılmamaktadır.”

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