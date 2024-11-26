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Fatih dizisinde tarihi ileri saran sahne: 1987’de şehit olan Bilal Yaldızcı anıldı

Fatih dizisinde tarihi ileri saran sahne: 1987’de şehit olan Bilal Yaldızcı anıldı

13:2926/11/2024, Salı
G: 26/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Bilal Yaldızcı için yazılan ezgi, Evrenesoğlu Ali Bey'in oğlunun şehadet haberini aldığı sahnede yer buldu.
Bilal Yaldızcı için yazılan ezgi, Evrenesoğlu Ali Bey'in oğlunun şehadet haberini aldığı sahnede yer buldu.

TRT 1’in sevilen dizisi Mehmed Fetihler Sultanı’nda, 1987 yılında Afganistan’da şehit olan Bilal Yaldızcı için yazılan ezgiye yer verildi.

TRT'de yayınlanan ve beğenilerek izlenilen Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin 25. bölümünün ön izlemesi paylaşıldı. Bugün saat 20:00’de ekrana gelecek dizinin ön izlemesinde, 1980’li yıllarda Sovyet işgaline karşı Afganistan’a giderek şehit olan Bilal Yaldızcı’ya ithafen yazılan ezginin yer aldığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan ön izleme beğeni yağmuruna tutulurken çok sayıda vatandaş duydu dolu yorum yaptı.


20 yaşında şehit oldu


Afganistan’ın Sovyet Rusya tarafından işgal edildiği 1980’li yıllarda, Türkiye’den Afganistan’a giden Bilal Yaldızcı, 1987 yılında şehit oldu. Vefat ettiğinde 20 yaşında bir genç olan Yaldızcı için Grup Genç üyelerinden Nizamettin Türeyenci bir eser yazıp bestelemişti. Uzun yıllardır dinlenen ezginin TRT ekranlarında da yer alması dikkat çekti.


Türeyenci, şehit Yaldızcı için yazdığı eseri Yeni Şafak'a anlatmıştı.



#TRT 1
#Fatih Sultan Mehmed
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