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BURSA

Fatih Sultan Mehmed'in hocasının ders verdiği medresede çocuklar artık 'astronot' olacak

Bursa'da geçmişi 600 yıldan eski olan, Fatih Sultan Mehmed'in hocalarından Molla Yegan'ın ders verdiği medrese çocukların bilimle buluşacağı merkeze dönüşüyor.

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Haber Merkezi AA
Fatih Sultan Mehmedin hocasının ders verdiği medresede çocuklar artık astronot olacak
Bursa

Bursa'da geçmişi 600 yıldan eski olan, Fatih Sultan Mehmed'in hocalarından Molla Yegan'ın ders verdiği medrese çocukların bilimle buluşacağı merkeze dönüşüyor.

Tarihi kaynaklarda Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid dönemi beylerinden Kara Eyne Bey tarafından inşa ettirildiği ve yıkılmaya yüz tutmuşken Molla Yegan'ın onarımını yaptırdığı belirtilen bina, Yıldırım Belediyesi tarafından restore ediliyor.

Bursa kadılığı görevinde de bulunan Molla Yegan'ın adıyla anılan medrese, karşılıklı iki bloktaki 12 oda ve bir ders yerinden oluşuyor.

Tarihi medrese bölümü 877, bahçedeki iki katlı ek bina 690, bahçe alanı 840 olmak üzere 2 bin 407 metrekarelik Molla Yegan Çocuk Üniversitesinde, asli işlevine uygun olarak astronomi eğitimi verilecek.

Belediye tarafından tasarlanan merkezde çocuklar uzay istasyonlarındaki yaşamı deneyimleyebilecek ve cep telefonlarına yüklenecek uygulamalarla buradaki cihazlarla etkileşim sağlayabilecek.

Es-Sufi'nin gök küresi ve Piri Reis'in haritasının, Güneş, Ay ve Dünya'nın küçük modellerinin, artırılmış gerçeklik uygulamalarının bulunacağı çocuk üniversitesinde ayrıca drama, matematik, sanat, hayal tasarım, biyoloji, kimya, elektrik ve yenilenebilir enerji, bilişim ve robotik kodlama atölyeleri ile oyuncak kütüphanesi yer alacak.

"Yeniden Fatihler yetiştirelim diye"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AA muhabirine, Bursa'nın merkez ilçelerinden Yıldırım'ın kadim bir kent olduğunu, kendilerinin de kadim değerleri yaşatmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Molla Yegan Medresesi'nin ayrı bir özelliğe sahip olduğunu belirten Yılmaz, "Burası Yıldırım Bayezid Külliyesi'nin hemen yanı başında bulunan ve aynı zamanda Fatih Sultan Mehmed'in çocukluğunda ders gördüğü bir medrese. Biz de bu medreseyi yine çocuklarımıza hitap etsin, yeniden Fatihler yetiştirelim diye çocuklarımızın dünyasına hitap edecek şekilde geçmişle geleceği buluşturacak bir fonksiyonla yeniden ihya ediyoruz." dedi.

Yılmaz, merkezde anne çocuk ilişkilerini güçlendirmeye yönelik alanların, bilim, sanat ve matematik atölyelerinin bulunacağını dile getirdi.

Başta astronomi olmak üzere birçok noktada çocukların ufkunu açacak, zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak atölyelerle hizmet vereceklerini anlatan Yılmaz, "Astronomi çok önemli çünkü bununla çocuklarımızın hayal gücünün ve keşif yetilerinin gelişmesini arzu ediyoruz. Molla Yegan Çocuk Üniversitesi ile geçmişten aldığımız medeniyetimizi inşallah geleceğe taşıyacak kuşaklar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Buradaki çocuklarımız astronot kıyafeti giyecek ve bir astronotun 24 saatini yaşayacak. Çocuklar anneleriyle mutfakta yemek yapabilecek." diye konuştu.

Oktay Yılmaz, yakın zamanda çalışmaları tamamlayıp açmayı planladıkları merkezin sadece Yıldırım'daki değil tüm Bursa ve Türkiye'deki çocukların kullanımına sunulacağını sözlerine ekledi.

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