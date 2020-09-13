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İSTANBUL

Fatih'te şaşkınlık yaşatan olay: Otobüsün altına giren kişi mahsur kaldı

Fatih'te bir kişi, tur otobüsünün altına girmek isterken mahsur kaldı. Sıkıştığı yerden itfaiye tarafından çıkarılan kişi, ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Otobüsün altına girmek isterken mahsur kaldı.
Otobüsün altına girmek isterken mahsur kaldı.

Aksaray Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde park halindeki bir tur otobüsünün altında yabancı uyruklu bir kişinin sıkıştığı görüldü. Yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, kurtarmada başarılı olamayınca itfaiyeye haber verildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de geldi. İtfaiye ekipleri hava kompresörü ile otobüsü yerden yükselterek kurtarma çalışmasına başladı.

Otobüsün altına girmek isterken mahsur kaldı.
  • Yerden yükselen otobüs, takozlarla sabitlenirken bir itfaiye görevlisiyle sağlık çalışanı otobüsün altına girdi. Otobüsün altındaki bölümde sıkışan kişi, görevliler tarafından çıkartılarak ambulansla en yakın hastaneye götürüldü.

Otobüsün altına girmek isterken mahsur kaldı.

Kişinin yurt dışına kaçmak için otobüsün altındaki boşluğa girmek istemiş olabileceği öne sürüldü.

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