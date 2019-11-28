Gündem Fener Rum Patriği Bartholomeosun evine giren hırsızlar suçüstü yakalandı Polisle çatıştılar
İSTANBUL

Fener Rum Patriği Bartholomeos’un evine giren hırsızlar suçüstü yakalandı: Polisle çatıştılar

İstanbul’da akşam saatlerinde bir süredir polisin takipte olduğu hırsızlar Kartal’da bir sokakta suçüstü yakalandı. Yakalanacağını anlayan dört hırsız çalıntı lüks arabayla olay yerinden kaçmaya çalışırken polisle silahlı çatışmaya girdi. Yaşanan çatışmada hırsızlardan birisi yaralanırken diğer üçü de kıskıvrak yakalandı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Kartal'da yakalanan hırsızların Fener Rum Patriği Bartholomeos’un evine giren hırsızlar olduğu belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Bartholomeos'un evine giren hırsızlar gözaltına alındı.
Bartholomeos'un evine giren hırsızlar gözaltına alındı.

İstanbul'da akşam 21.30 sıralarında Kartal ilçesi, Orhantepe Mahallesi, Mihrişah Sokak’ta lüks bir villanın önünde meydana gelen olayda çalıntı olduğu tespit edilen lüks otomobille bir villaya giren dört hırsızı takip eden polis ekipleri, hırsızları suçüstü yakaladı. Bu esnada olay yerinden çaldıkları lüks araçla kaçmak isteyen hırsızlar arkalı önlü sıkıştırıldı. Polis araçlarına çarptıktan sonra kaçacak yerlerinin olmadığını anlayan hırsızlar silahlarına davrandı. Hırsızlar polisin 'Teslim olun' çağrısına silahla cevap verince çıkan çatışmada birisi yaralı olmak üzere dört hırsız kıskıvrak yakalandı.

İHA
Bartholomeos'un evine giren hırsızların kullandığı araç

Bartholomeos’un evine giren hırsızlar olduğu anlaşıldı

  • İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Fener Rum Patriği Bartholomeos’un evine giren hırsızlar, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Kartal Dragos semtinde bir villada hırsızlık yaparken suçüstü yapılmış, hırsızlarla girilen çatışmada 1’i yaralı toplam 4 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramada 2 adet silah ele geçirilmiştir. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, operasyona katılan emniyet mensuplarına ve İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

DHA
Bartholomeos'un evine giren hırsızların kullandığı araçta polisler inceleme yaptı.

Olay Yeri İnceleme Ekipleri saatlerce çalıştı

Hırsızların kullandığı ve çalıntı olduğu öğrenilen lüks aracın beyaz renge boyandığı anlaşılırken araç içerisinden çok sayıda plaka çıkarıldı. Delil torbalarıyla incelemeye götürülen plakaların yanı sıra iki adet silah da ele geçirildi. Yaklaşık iki saati aşkın süre lüks otomobil ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri civardaki tüm güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin saatler süren detaylı çalışmasından sonra araç çekici ile kaldırılırken sokak temizlendikten sonra yaya ve araç trafiğine açıldı.

AA
Bartholomeos'un evine giren hırsızlar gözaltına alındı.

AA
Bartholomeos'un evine giren hırsızlar gözaltına alındı.

AA
Bartholomeos'un evine giren hırsızlar gözaltına alındı.

AA
Bartholomeos'un evine giren hırsızlar gözaltına alındı.

AA
Bartholomeos'un evine giren hırsızlar gözaltına alındı.
Türkiyeden NATOya rest

Türkiye'den NATO'ya rest

​Londra zirvesi öncesi ilişkilere yönelik endişeler arttı.
Yüzde bin 200 arttı

Yüzde bin 200 arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırımına izin vermediği sigara.
Gidecekler yer Kandilin mağara kovukları

Gidecekler yer Kandil'in mağara kovukları

​Bahçeli'den HDP'nin sine-i millet çıkışına sert tepki.
PKK'ya Rus koruması

PKK'ya Rus koruması

​Moskova yönetimi, PKK'nın sözde yöneticileriyle görüştü.
Polisle çatıştılar

Polisle çatıştılar

​Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren hırsızlar suçüstü yakalandı.
Kara teslim

Kara teslim

​Meteoroloji'den peş peşe bölge bölge uyarılar.

Daima hazır

Daima hazır

Mehmetçik dosta güven, düşmana korku veriyor.

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.

200 PKK’lı kıstırıldı

200 PKK’lı kıstırıldı

​Operasyona 2 bin 250 asker ve polis katılıyor.
Suya yüzde<br>80 gizli zam

Suya yüzde
80 gizli zam

​Tasarı bugün İBB Meclisi'nde ele alınacak.
Film gibi kaçış

Film gibi kaçış

​Teslim olan teröristler kaçış hikayelerini anlattı.
Dönüş için<br>655 nokta

Dönüş için
655 nokta

​Sığınmacıların dönüşü için alt yapı güçlendiriliyor.
Emoji ile saldırı emri

Emoji ile saldırı emri

PKK'lı terörist örgütün şifreli talimatlarını sorguda anlattı.
Arnavutluk’ta OHAL

Arnavutluk’ta OHAL

​Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 31'e yükseldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.