Fener Rum Patriği Bartholomeos’un evine giren hırsızlar suçüstü yakalandı: Polisle çatıştılar

İstanbul'da akşam 21.30 sıralarında Kartal ilçesi, Orhantepe Mahallesi, Mihrişah Sokak’ta lüks bir villanın önünde meydana gelen olayda çalıntı olduğu tespit edilen lüks otomobille bir villaya giren dört hırsızı takip eden polis ekipleri, hırsızları suçüstü yakaladı. Bu esnada olay yerinden çaldıkları lüks araçla kaçmak isteyen hırsızlar arkalı önlü sıkıştırıldı. Polis araçlarına çarptıktan sonra kaçacak yerlerinin olmadığını anlayan hırsızlar silahlarına davrandı. Hırsızlar polisin 'Teslim olun' çağrısına silahla cevap verince çıkan çatışmada birisi yaralı olmak üzere dört hırsız kıskıvrak yakalandı.

İHA Bartholomeos'un evine giren hırsızların kullandığı araç

Bartholomeos’un evine giren hırsızlar olduğu anlaşıldı

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Fener Rum Patriği Bartholomeos’un evine giren hırsızlar, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Kartal Dragos semtinde bir villada hırsızlık yaparken suçüstü yapılmış, hırsızlarla girilen çatışmada 1’i yaralı toplam 4 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramada 2 adet silah ele geçirilmiştir. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, operasyona katılan emniyet mensuplarına ve İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

DHA Bartholomeos'un evine giren hırsızların kullandığı araçta polisler inceleme yaptı.

Olay Yeri İnceleme Ekipleri saatlerce çalıştı

Hırsızların kullandığı ve çalıntı olduğu öğrenilen lüks aracın beyaz renge boyandığı anlaşılırken araç içerisinden çok sayıda plaka çıkarıldı. Delil torbalarıyla incelemeye götürülen plakaların yanı sıra iki adet silah da ele geçirildi. Yaklaşık iki saati aşkın süre lüks otomobil ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri civardaki tüm güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin saatler süren detaylı çalışmasından sonra araç çekici ile kaldırılırken sokak temizlendikten sonra yaya ve araç trafiğine açıldı.

AA Bartholomeos'un evine giren hırsızlar gözaltına alındı.

AA Bartholomeos'un evine giren hırsızlar gözaltına alındı.

AA Bartholomeos'un evine giren hırsızlar gözaltına alındı.

AA Bartholomeos'un evine giren hırsızlar gözaltına alındı.