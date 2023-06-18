Fetih Şehitliği'ne kaçak park

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Anıtlar Kurulu tarafından 2017’de “Rumeli Hisarı Fetih Şehitliği” olarak tescil edilen Rumeli Hisarıüstü’ndeki Duatepe’de, izinsiz olarak park inşa etti.

İBB, İstanbul’un fethinde Osmanlı ordusunun ilk şehitlerini verdiği ve şehit mezarlarının da bulunduğu Duatepe’de, Anıtlar Kurulu kararlarını hiçe sayarak iki ay önce izinsiz çalışma başlattı. Anıtlar Kurulu’nun “Çalışmaları durdurun” uyarısına rağmen İBB çalışmalara devam etti. Çevre sakinlerinin şikayeti üzerine

Bu alan daha önce İBB, CHP yönetimindeyken de talan edilmişti. Buraya bir restoran yapılmıştı. Restoran, 2015’te AK Parti döneminde yıkılmıştı. Ardından Duatepe, Anıtlar Kurulu’nun 23 Mart 2017 tarihli kararıyla Rumeli Hisarı Fetih Şehitliği olarak tescil edilmişti. Boğaziçi SİT alanı içerisindeki Duatepe’ye “Şehitlere Saygı Alanı” yapılması kararlaştırılmıştı. İBB 2019’da AK Parti’den CHP’ye geçince bu proje rafa kalktı. İBB, Kurul’un kararına rağmen kaçak ve izinsiz olarak ‘park’ adı altında çalışma başlattı. Başlatılan çalışmaya ilişkin Anıtlar Kurulu’ndan ve İBB Meclisi’nden izin istenmedi.