|
Gündem

Fetih Şehitliği'ne kaçak park

İBB, İstanbul’un fethinde Osmanlı ordusunun ilk şehitlerini verdiği ve şehit mezarlarının bulunduğu Duatepe’de kaçak park inşa etti. Bölgeyi 2017’de “Rumeli Hisarı Fetih Şehitliği” olarak tescil eden Anıtlar Kurulu’nun “Çalışmaları durdurun” uyarısı da dikkate alınmadı. Başsavcılık, çevre sakinlerinin şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Yusuf Özdemir
04:00 . 18/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Duatepe’deki alanda inşaat çalışmaları devam ediyor.

Duatepe’deki alanda inşaat çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Anıtlar Kurulu tarafından 2017’de “Rumeli Hisarı Fetih Şehitliği” olarak tescil edilen Rumeli Hisarıüstü’ndeki Duatepe’de, izinsiz olarak park inşa etti.

İBB, İstanbul’un fethinde Osmanlı ordusunun ilk şehitlerini verdiği ve şehit mezarlarının da bulunduğu Duatepe’de, Anıtlar Kurulu kararlarını hiçe sayarak iki ay önce izinsiz çalışma başlattı. Anıtlar Kurulu’nun “Çalışmaları durdurun” uyarısına rağmen İBB çalışmalara devam etti. Çevre sakinlerinin şikayeti üzerine

İstanbul Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İZİN BİLE İSTEMEDİLER

Bu alan daha önce İBB, CHP yönetimindeyken de talan edilmişti. Buraya bir restoran yapılmıştı. Restoran, 2015’te AK Parti döneminde yıkılmıştı. Ardından Duatepe, Anıtlar Kurulu’nun 23 Mart 2017 tarihli kararıyla Rumeli Hisarı Fetih Şehitliği olarak tescil edilmişti. Boğaziçi SİT alanı içerisindeki Duatepe’ye “Şehitlere Saygı Alanı” yapılması kararlaştırılmıştı. İBB 2019’da AK Parti’den CHP’ye geçince bu proje rafa kalktı. İBB, Kurul’un kararına rağmen kaçak ve izinsiz olarak ‘park’ adı altında çalışma başlattı. Başlatılan çalışmaya ilişkin Anıtlar Kurulu’ndan ve İBB Meclisi’nden izin istenmedi.



#İBB
#Fetih Şehitliği
#Anıtlar Kurulu
#CHP
#AK Parti
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Meteorolojiden Samsun, Sinop ve Ordu için sağanak yağış uyarısı