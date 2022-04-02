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ANKARA

FETÖ kriptoları dökülüyor: En iyisi teslim olmak

FETÖ’nün, başkentteki güncel kamu yapılanmasına yönelik operasyonu haber alan kriptoları, sıranın kendilerine geleceğini anlayıp teslim oluyor. Faal görevdeki iç denetçi ve müfettişlerden 3’ü, haklarında işlem yokken TEM polisine gidip teslim oldu.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
FETÖ kriptoları dökülüyor: En iyisi teslim olmak
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FETÖ’nün başkentteki güncel kamu yapılanmasında faaliyet yürüten şüpheliler itirafçı oldu. Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 4 Mart’ta FETÖ’nün güncel kamu yapılanmasına düzenlediği operasyonda, kritik kamu kurumlarında denetçi ve müfettiş olarak görev yapan 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

  • İtirafçı olan 4 kişi, örgütün güncel yapılanmasıyla ilgili bilgiler verdi. Operasyonu haber alan aktif görevde iç denetçi ve müfettişlerden 3’ü de sıranın kendilerine geleceği korkusuyla, haklarında herhangi bir işlem yokken TEM polisine gidip teslim oldu.

İtirafçıların verdiği isimlerin tespiti için özel ekip oluşturuldu. Yapılan teyit ve teknik analiz neticesinde, kritik kurumlardaki örgütsel faaliyetleri organize eden yöneticilerle güncel olarak örgütsel faaliyetlere katılmaya devam eden kişiler tek tek tespit edildi. 6’sı aktif görevde toplam 12 iç denetçi ve müfettiş hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 2 ildeki operasyonda şüphelilerden 10’u yakalandı.

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