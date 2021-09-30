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ANKARA

FETÖ mülki idareye böyle sızdı: Köy köy dolaşıp zeki öğrenci aradılar

Köylerde zeki öğrenci avına çıkan FETÖ’nün, örgüt mensuplarını kaymakamlığa hazırlama süreci ortaya çıktı. Örgüte bağlılığı tam, yapı tarafından güvenilen ve mesleği kaldırabilecek üniversite mezunlarını kaymakamlık için seçen FETÖ’nün, bu kişileri hazırlık evlerine aldığı, sınavda çıkacak soruların yüzde 70’inin bulunduğu deneme kitapçıklarını çözdürdüğü belirlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
FETÖ mülki idareye böyle sızdı: Köy köy dolaşıp zeki öğrenci aradılar
Mubarek Agitoğlu

ABDULLAH SARİCA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ’nün mülki idare yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan Eskişehir Sarıcakaya eski kaymakamı Mubarek Agitoğlu hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma”, “resmi belgede sahtecilik” suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Mahkemece kabul edilen iddianamede gizliliği sağlamak için operasyonel hat kullandığı belirtilen sanığın, 2010’daki KPSS sınavına da girdiği ve soruları önceden aldığı ifade edildi.

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ZEKİ ÖĞRENCİ ARADILAR

  • İddianamede, örgütün mülki idareye sızma hazırlıkları detaylarıyla anlatıldı. Buna göre, örgütün oluşturduğu heyetler, köylere yaptığı ziyaretlerde ortaokulda okuyan zeki ve çalışkan çocukları tespit etti. Bu kişiler ayrıca, üniversiteye hazırlık döneminde örgütün dershanelerine giden ve üniversiteyi kazanan ancak barınma sıkıntısı yaşayan ekonomik durumu kötü öğrencileri de ağlarına düşürerek örgüte kazandırdı.

TAM BAĞLILAR KAMPA ALINDI

Örgüt, üniversiteye giriş sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ise mülki idare amiri olabileceklerini düşündükleri kişileri, iktisadi ve idari bilimler ya da siyasal bilgiler fakültelerine yönlendirdi. Mezun olanlardan örgüte bağlılığı tam, yapı tarafından güvenilen ve mesleği kaldırabilecek kişiler, örgütün sözde çalışma evlerinde kampa alındı. Bu kişilere, sınavda çıkacak olan soruların yüzde 70’inin bulunduğu deneme kitapçıkları çözdürüldü.

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MÜLAKAT PROVASI

  • Kaymakamlık sınavını kazananlar, başka bir eve alınarak mülakat hazırlıklarına başlandı. Nasıl giyinip nasıl konuşacakları anlatılırken, kaymakamlık mülakat provaları da yaptırıldı. Bu kişilere, referans aramada dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı, FETÖ’yle bağlarının gizlenmesi telkininde bulunuldu.

SAHTE MAİL ADRESİ TALİMATI

Çalışma evlerinde kalan kişilerin, telefon kullanmaları yasaklandı. Bunların, aileleriyle yapacakları görüşmelere evde bulunan ev telefonuyla yapmalarına izin verildi. Ayrıca internet kafelerde sahte mail adresi oluşturmaları ve şifreyi ev sorumlularına getirmeleri istenildi.

HÜCRE TİPİ YAPILANMA

  • Mülakatı olumlu sonuçlananlar, hücre tipi yapılanarak genellikle 5 veya 6 kişilik gruplar halinde dönem imamı ile tanıştırıldı. Mesleğe kabul sonrası kaymakam adaylığı sürecinde ise örgüt, sürekli adayı takip ederek örgütten kopuşu engelleyici ve örgüte bağlılığı arttırıcı strateji izledi.

GÖREV YERLERİ SÖYLENDİ

Örgütün, kaymakamlığı kazanan adaylardan bir grup oluşturduğu, yapılan toplantıda adayların genellikle 2’şer grup halinde bölündüğü ve il stajı için hangi illere gideceklerinin adaylara önceden söylendiği anlaşıldı. Bu şekilde örgütün gücünü de adaylara göstererek bağlılıklarının arttırıldığı ifade edildi.

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