FETÖ mülki idareye böyle sızdı: Köy köy dolaşıp zeki öğrenci aradılar

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: FETÖ'nün kasetiyle bir partiye çöktün

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu '3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir.' dedi. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da değinen Bakan Soylu, 'Biz bir yere çökmüş değiliz ama biz senin nereye çöktüğünü biliyoruz. Sen FETÖ'nün kasetiyle bir partiye çöktün, hala devam ediyorsun. Bunlar yanlış işlerdir. Bu alanlara girmek doğru bir yaklaşım değil. Ucuz siyaset manevralarıdır. Kahraman polisimize 'katil polis' diyenlerle iş birliği tutan ben değilim, sen ve senin arkadaşların. 'Polis devleti' deyip polisimizi tahrik etmeye çalışan anlayış da tam senin zihniyetinin anlayışıdır, bizim anlayışımız değildir.' dedi.