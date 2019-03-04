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Bursa haber: FETÖ soruşturmasında 50 kişi için yakalama kararı​

FETÖ soruşturmasında 50 kişi için yakalama kararı

Bursa merkezli FETÖ soruşturması kapsamında 25'i muvazzaf 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 25'i muvazzaf 50 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamları" tarafından ardışık/periyodik olarak arandıkları tespit edilen 25'i muvazzaf 50 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince Bursa merkezli 19 ildeki adreslere düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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