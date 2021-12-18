“FETÖ’cü” iftirasına 6 yıl hapis

Mahkeme, kavga ettiği komşusu hakkında “FETÖ’cü” diye asılsız ihbarda bulunan sanığı affetmedi. Ankara’da Turgut K., araç park etme nedeniyle iş yeri komşusu Y.Ö. ve oğulları ile tartıştı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Turgut K. olaydan sonra farklı tarihlerde 4 kez polisi arayıp Y.Ö. ve oğulları A.Ö., Z.Ö. ve S.Ö.’nün FETÖ’cü olduğu yönünde isimsiz ihbarda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada Y.Ö. ve çocukları gözaltına alınıp sorgularının ardından serbest bırakıldı.
İKİ YIL İŞSİZ KALDI
- Kamuda çalışan S.Ö., bu ihbar nedeniyle açığa alındı ve 26 ay işine dönemedi. Soruşturma sonucu şüphelilerin örgüt bağına dair delil bulamayan Başsavcılık, dosyada takipsizlik kararı verdi. Aile ihbarda bulunan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Polise yapılan ihbarları inceleyen Başsavcılık, Turgut K. hakkında dava açtı. Ankara 55. Asliye Ceza Mahkemesi, yargılama sonucunda sanığı suçlu buldu. Turgut K. “iftira” suçundan 4 yıl 4 ay, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan da 1 yıl 8 ay olmak üzere 6 yıl hapse mahkum edildi.