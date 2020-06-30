Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Yüzlerce öğrenci şikayetçi oldu FETÖcüler örgüt üyesi olmayan öğrencileri bu işkencelerle yıldırdı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ'cüler askeri okullardaki öğrencileri uyguladıkları bu işkencelerle yıldırmaya çalıştı

Yüzlerce öğrenci şikayetçi oldu: FETÖ'cüler örgüt üyesi olmayan öğrencileri bu işkencelerle yıldırdı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün askeri okullardaki şok mangalarıyla ilgili yürüttüğü soruşturma büyüyor. 800 askeri öğrenci şikayet dilekçesi vererek işkence gördüğünü anlattı. A.E ifadesinde dirsekleri kanayıncaya kadar süründüğünü, Ağustos ayında kalorifer açıldığını, bayılan öğrencilerin tokat atılarak uyandırıldığını söyledi. A.E'ye burnu eğri olduğu için de 100 tur attırıldı.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün TSK’daki rütbeli üyeleri tarafından Maltepe Askeri Lisesi ve Menteş Askeri Kampı’nda örgüt mensubu olmayan öğrencilere uyguladıkları işkenceye varan uygulamalarla ilgili soruşturma açıldı. Askeri okullarda FETÖ işkencelerini anlatan yaklaşık 800 şikayet dilekçesinin savcılığa ulaştığı öğrenildi. 2016 yılında açılan soruşturma kapsamında 1’i kurmay 3 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 6’sı askeri öğrenci toplam 15 şüpheliye yönelik gözaltı talimatı ile İzmir merkezli 8 ilde eş operasyon düzenlendi. Soruşturmada FETÖ’nün şok mangalarına uğrayan askeri öğrenciler şikayetçi oldu.

YAZ ORTASINDA KALORİFER AÇTILAR

Şikayetçi ve mağdur isimlerden bir tanesi olan A.E verdiği ifadede FETÖ’cü olmayan askeri öğrencilere uygulanan işkenceleri gözler önüne serdi. 2011 Ağustos ayında Harp Okulu’na başladığını aktaran A.E, 100 kişilik bir öğrenci grubunun askeri amfiye götürüldüğünü, yaz olmasına rağmen içeri girdiklerinde kaloriferlerin el değmeyecek kadar sıcak bir şekilde yandığını dile getirerek, askeri okula girdiği ilk süre zarfında örgüt üyesi olmayan öğrencilere yönelik sistematik eziyetin ilk hamlesine maruz kaldığını dile getirdi.

Kritik üsteki FETÖ’cü itirafçı oldu: Spor salonuna geliyor musun?
GÜNDEM
Kritik üsteki FETÖ’cü itirafçı oldu: Spor salonuna geliyor musun?

SENİN BURNUN NİYE EĞRİ?

  • Askeri öğrencilerden A.E’ye burnu eğri olduğu için 100 tur attırılmış. A.E, ifadesinde şunları söyledi: “4 Ağustos 2011 günü öğlen yaklaşık 13.00-13.30’da başlayan diğer gün sabaha kadar süren işkence, yıpratma, mobbing uygulamalarına tabi tutulduk. 15 saniyelik su molaları, sular ise tuvalet bulunan taharet musluklarından içiliyordu. Sabaha kadar anfi içinde devamlı tur attık, şınav çektik, ördek, ayı yürüyüşü, çök, kalk hareketlerine maruz kaldık. Abdullah Sezgin isimli subay nereli olduğumu sordu. Karadenizli olduğumu söyleyince, ‘Senin burnun niye eğri, subayın burnu eğri olur mu?’ diyerek anfi içindeki sıraların arasında bana 100 tur attırdı.

FETÖ örgütten olmayan askeri öğrencilere 'şekillendirme' ve 'sıfırlama' taktiği uygulamış
GÜNDEM
FETÖ örgütten olmayan askeri öğrencilere 'şekillendirme' ve 'sıfırlama' taktiği uygulamış

DİRSEKLERİMİZ KANAYINCAYA KADAR SÜRÜNÜRDÜK

Şok mangasının almış olduğu eğitimin içeriği şöyledir; günlük 30-40 dakika koşma, dirseklerimiz kanayıncaya kadar sürünme gibi eğitimler. Bu eğitimleri yapamadığın zaman psikolojik, fiziksel olarak sözlü hakaretlerde bulunuyorlardı.

BAYILAN ÖĞRENCİ TOKATLANIYORDU

Aynı subay başka bir öğrenciye, ‘Tırnaklarını niye derinden kesiyorsun’ diyerek şınav çektirdi. Bu ve benzeri uygulamalar eğitimi bıraktığım saate kadar sivil kıyafetlerle devam etti. Bayılan ve kusan öğrenciler oluyordu. Bayılan öğrencileri tokatlamak ve tekmelemek suretiyle uyandırmaya çalışıyorlar, uyandıktan sonra işkencelerine kaldıkları yerden devam ediyorlardı. Akşam saat 18.00’de yemek için 3 dakikamız olduğu söylendi. Tabii ki yemek de yiyemedik.”

FETÖ polislerin bilgilerini sistemden 11 dakikada çalmış: 277 bine yakın polis fişlenmiş
GÜNDEM
FETÖ polislerin bilgilerini sistemden 11 dakikada çalmış: 277 bine yakın polis fişlenmiş

‘HIRSIZLIKTAN ATARIM SENİ’

3 Ağustos 2012 günü ise Kara Harp Okulu Menteş Kampı’na gittik. Bizim bildiğimiz kötü muamele ve cezalar disiplinsiz öğrencilere yapılıyordu. Fakat yanılmıştım. Kızgın asfaltta ellerimiz yara olarak bekletiliyorduk. İlk günden beri baskılara dayanan çocuğu takım komutanı tehdit ediyordu. Takım komutanı öğrenciye şuradan bizden birinin cüzdanını alırım senin çantana koyarım seni hırsızlıktan atarım dedi. Bizden biri dediği FETÖ mensubuydu.”

FETÖ'nün TSK'yı fişleme belgesi albaydan çıktı
GÜNDEM
FETÖ'nün TSK'yı fişleme belgesi albaydan çıktı

Bir aylık tedbir kampı

  • İzmir’de FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında alınan ifadelerde, “Örgüt üyelerine askeri okullarda ve askeri meslek hayatlarında uygulayacakları tedbir kurallarının bir aylık kamp boyunca öğretildiği” belirtildi. İzmir’deki operasyonda gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kalan İ.A’yı örgüt evinde sınavlara hazırlayan ve spor antrenmanları yaptıran S.S, ifadesinde öğrencileri spor dersleri üzerine yoğunlaştırarak barfiks ve şınav çekme, mekik ve koşu gibi sporları yaptırdığını, İ.A. ve M.M.A’nın sınavlarında başarılı olduklarını anlattı.
  • ASKERİ ÖĞRENCİLERE SÖZDE EĞİTİM!
  • Mülakata hak kazanan İ.A. ve M.M.A’nın sorumluları tarafından Ankara’ya çağrıldıklarını ve yeni bir telefon hattı almalarının istendiğini belirten S.S, “Öğrencilere asistanlar, doktor ve ev sorumlusu K.K. tarafından askeri okullarda ve askeri meslek hayatlarında uygulayacakları tedbir kuralları bir aylık kamp boyunca öğretilmeye başlandı” dedi. S.S, kampta tedbir kuralları ve uygulanacak hususlar haricinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in kitaplarının okunması, videolarının izletilmesi ve ses kayıtlarının dinletilmesi gibi örgütsel faaliyetlerin yapıldığını anlattı.

Rekor gözaltılı FETÖ operasyonunun detayları ortaya çıktı: Slayt gösterisiyle soruları ezberletmişler
GÜNDEM
Rekor gözaltılı FETÖ operasyonunun detayları ortaya çıktı: Slayt gösterisiyle soruları ezberletmişler

Abone Ol Google News
Türkiye dostları için umut oldu

Türkiye dostları için umut oldu

​Gelişmiş ülkeler dahi çaresizken, Türkiye tüm dostlarına el uzattı.
Yüzlerce öğrenci şikayetçi oldu

Yüzlerce öğrenci şikayetçi oldu

​FETÖ'cüler örgüt üyesi olmayan öğrencileri bu işkencelerle yıldırdı.
LGBT lobisine tepki

LGBT lobisine tepki

​"Eşcinselliğe gelince Lut Kavmine kadar gitmeyi biliyorlar."
Kandil<br>Avrupa'ya taşındı

Kandil
Avrupa'ya taşındı

​Biz vuruyoruz, Avrupa destekliyor.

​Belediyelerin keyfi tutum ve hukuk oyunları özel firmaları bezdirdi.
İnsan değilsiniz

İnsan değilsiniz

​Çin,Uygur Türkleri kadınlara zorla kürtaj yaptırıp kısırlaştırıyor.

Kurban<br>pazarlığında dikkat

Kurban
pazarlığında dikkat

​Prof. Dr. Murat Arslan alınması gereken önlemleri tek tek sıraladı.
Yeter artık!

Yeter artık!

Uyarılara rağmen eğlence için tüneli kapattılar.
LGBT sapkınlığına <br>karşı net mesaj

LGBT sapkınlığına
karşı net mesaj

​Erdoğan, tavır almaya davet etti.
Dünyaya <br>korkutan uyarı!

Dünyaya
korkutan uyarı!

"Kovid-19 salgınında en kötüsü henüz gelmedi."
Tedbirlerde <br>dikkatli değiliz!

Tedbirlerde
dikkatli değiliz!

Bakan Koca, koronavirüsle ilgili verileri açıkladı.
Baro teklifi <br>yarın Meclis'te

Baro teklifi
yarın Meclis'te

Erdoğan, ödeneklerin de bir ay uzatıldığını açıkladı.
Bu kadarına da pes!

Bu kadarına da pes!

​Ünlülerin güzelliği için çocuklar kurban mı ediliyor?
Macron'un TV'si öve öve bitiremedi

Macron'un TV'si öve öve bitiremedi

​Avrupa dökülürken Türkiye'nin koronayla nasıl savaştığını anlattılar.
İstanbul'u düşünen birileri var

İstanbul'u düşünen birileri var

Bakanlık, kıyıları ölü balıklarla dolan Küçükçekmece Gölü'nde...
Yunan yine<br>tahrik peşinde

Yunan yine
tahrik peşinde

Bize ait Eşek adasına gidip "Buraya sahip çıkacağız" dedi.
Diyanet'in uzaktan eğitimle 6 hafta sürecek
Gündem

Diyanet'in uzaktan eğitimle 6 hafta sürecek "Yaz Kur'an Kursları" Diyanet TV'de başladı

Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlediği "Yaz Kur'an Kursları Eğitim Programları Diyanet TV frekansı ve Youtube üzerinden yayınlanmaya başladı. İlk dersin 29 Haziran Pazartesi günü saat 10.30'da başlayacağını açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kayıt gerektirmeden Diyanet TV üzerinden yaz Kur'an kursu eğitimi verileceğini duyurdu. Diyanet TV yayın akışı içerisinde Kur'an öğreniyorum, Dinimi öğreniyorum ve Kur'an okuyorum olmak üzere hafta içi her gün 3 eğitimin olacak. Bu eğitimlerin tekrar yayınları ile Youtube üzerinden de takip edilebilecek. İşte, TRT Diyanet TV yaz Kur'an kursu canlı yayını ve ders programı hakkında detaylı bilgiler
Galatasaray'dan ses getiren transfer çalışması:
Spor

Galatasaray'dan ses getiren transfer çalışması: "Giuliano sarı kırmızılı formayı giyebilir"

Şampiyonluk yarışında büyük yara alan Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarını yapmaya başladı. Sarı kırmızılılarda birçok oyuncu ile sezon sonunda yolların ayrılması gündeme gelecek. Bununla birlikte sürpriz isimlerin de Galatasaray forması giymesi bekleniyor. Bu isimlerden bir tanesi de eski Fenerbahçeli futbolcu Giuliano.
Ümit Burnu'ndaki Osmanlı mirası Ebubekir Efendi
Dünya

Ümit Burnu'ndaki Osmanlı mirası Ebubekir Efendi

Güney Afrika’ya Osmanlı Devleti tarafından 1862'de ülkedeki Müslümanları eğitmek ve aralarındaki ihtilafları çözmek için gönderilen Ebubekir Efendi, Cape Town’da ömrünün sonuna kadar Osmanlı Devleti'ni temsilen görev yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.