Yüzlerce öğrenci şikayetçi oldu: FETÖ'cüler örgüt üyesi olmayan öğrencileri bu işkencelerle yıldırdı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün TSK’daki rütbeli üyeleri tarafından Maltepe Askeri Lisesi ve Menteş Askeri Kampı’nda örgüt mensubu olmayan öğrencilere uyguladıkları işkenceye varan uygulamalarla ilgili soruşturma açıldı. Askeri okullarda FETÖ işkencelerini anlatan yaklaşık 800 şikayet dilekçesinin savcılığa ulaştığı öğrenildi. 2016 yılında açılan soruşturma kapsamında 1’i kurmay 3 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 6’sı askeri öğrenci toplam 15 şüpheliye yönelik gözaltı talimatı ile İzmir merkezli 8 ilde eş operasyon düzenlendi. Soruşturmada FETÖ’nün şok mangalarına uğrayan askeri öğrenciler şikayetçi oldu.

YAZ ORTASINDA KALORİFER AÇTILAR

Şikayetçi ve mağdur isimlerden bir tanesi olan A.E verdiği ifadede FETÖ’cü olmayan askeri öğrencilere uygulanan işkenceleri gözler önüne serdi. 2011 Ağustos ayında Harp Okulu’na başladığını aktaran A.E, 100 kişilik bir öğrenci grubunun askeri amfiye götürüldüğünü, yaz olmasına rağmen içeri girdiklerinde kaloriferlerin el değmeyecek kadar sıcak bir şekilde yandığını dile getirerek, askeri okula girdiği ilk süre zarfında örgüt üyesi olmayan öğrencilere yönelik sistematik eziyetin ilk hamlesine maruz kaldığını dile getirdi.

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SENİN BURNUN NİYE EĞRİ?

Askeri öğrencilerden A.E’ye burnu eğri olduğu için 100 tur attırılmış. A.E, ifadesinde şunları söyledi: “4 Ağustos 2011 günü öğlen yaklaşık 13.00-13.30’da başlayan diğer gün sabaha kadar süren işkence, yıpratma, mobbing uygulamalarına tabi tutulduk. 15 saniyelik su molaları, sular ise tuvalet bulunan taharet musluklarından içiliyordu. Sabaha kadar anfi içinde devamlı tur attık, şınav çektik, ördek, ayı yürüyüşü, çök, kalk hareketlerine maruz kaldık. Abdullah Sezgin isimli subay nereli olduğumu sordu. Karadenizli olduğumu söyleyince, ‘Senin burnun niye eğri, subayın burnu eğri olur mu?’ diyerek anfi içindeki sıraların arasında bana 100 tur attırdı.

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DİRSEKLERİMİZ KANAYINCAYA KADAR SÜRÜNÜRDÜK

Şok mangasının almış olduğu eğitimin içeriği şöyledir; günlük 30-40 dakika koşma, dirseklerimiz kanayıncaya kadar sürünme gibi eğitimler. Bu eğitimleri yapamadığın zaman psikolojik, fiziksel olarak sözlü hakaretlerde bulunuyorlardı.

BAYILAN ÖĞRENCİ TOKATLANIYORDU

Aynı subay başka bir öğrenciye, ‘Tırnaklarını niye derinden kesiyorsun’ diyerek şınav çektirdi. Bu ve benzeri uygulamalar eğitimi bıraktığım saate kadar sivil kıyafetlerle devam etti. Bayılan ve kusan öğrenciler oluyordu. Bayılan öğrencileri tokatlamak ve tekmelemek suretiyle uyandırmaya çalışıyorlar, uyandıktan sonra işkencelerine kaldıkları yerden devam ediyorlardı. Akşam saat 18.00’de yemek için 3 dakikamız olduğu söylendi. Tabii ki yemek de yiyemedik.”

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‘HIRSIZLIKTAN ATARIM SENİ’

3 Ağustos 2012 günü ise Kara Harp Okulu Menteş Kampı’na gittik. Bizim bildiğimiz kötü muamele ve cezalar disiplinsiz öğrencilere yapılıyordu. Fakat yanılmıştım. Kızgın asfaltta ellerimiz yara olarak bekletiliyorduk. İlk günden beri baskılara dayanan çocuğu takım komutanı tehdit ediyordu. Takım komutanı öğrenciye şuradan bizden birinin cüzdanını alırım senin çantana koyarım seni hırsızlıktan atarım dedi. Bizden biri dediği FETÖ mensubuydu.”

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Bir aylık tedbir kampı

İzmir’de FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında alınan ifadelerde, “Örgüt üyelerine askeri okullarda ve askeri meslek hayatlarında uygulayacakları tedbir kurallarının bir aylık kamp boyunca öğretildiği” belirtildi. İzmir’deki operasyonda gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kalan İ.A’yı örgüt evinde sınavlara hazırlayan ve spor antrenmanları yaptıran S.S, ifadesinde öğrencileri spor dersleri üzerine yoğunlaştırarak barfiks ve şınav çekme, mekik ve koşu gibi sporları yaptırdığını, İ.A. ve M.M.A’nın sınavlarında başarılı olduklarını anlattı.

ASKERİ ÖĞRENCİLERE SÖZDE EĞİTİM!

Mülakata hak kazanan İ.A. ve M.M.A’nın sorumluları tarafından Ankara’ya çağrıldıklarını ve yeni bir telefon hattı almalarının istendiğini belirten S.S, “Öğrencilere asistanlar, doktor ve ev sorumlusu K.K. tarafından askeri okullarda ve askeri meslek hayatlarında uygulayacakları tedbir kuralları bir aylık kamp boyunca öğretilmeye başlandı” dedi. S.S, kampta tedbir kuralları ve uygulanacak hususlar haricinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in kitaplarının okunması, videolarının izletilmesi ve ses kayıtlarının dinletilmesi gibi örgütsel faaliyetlerin yapıldığını anlattı.