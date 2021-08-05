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FETÖ’cüleri böyle korudular

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) TSK ve askeri okullardaki birim yapılanmasının deşifre edildiği Cengiz Y.”nin ifadesinde örgütün TSK içerisindeki üyelerini nasıl koruyup kolladığı ortaya çıktı.

Şahin Şen Yeni Şafak
FETÖ’cüleri böyle korudular ​
Fotoğraf: Arşiv

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) TSK ve askeri okullardaki birim yapılanmasının deşifre edildiği Cengiz Y.”nin ifadesinde örgütün TSK içerisindeki üyelerini nasıl koruyup kolladığı ortaya çıktı. Cengiz Y., 17-25 Aralık’tan sonra TSK’daki FETÖ’cü yapının tasfiye edilmesi için MİT tarafından tespit edilen FETÖ’cü askerlere ilişkin bilgilerin TSK’ya gönderildiğini ancak TSK’daki kritik yerlere yerleşen FETÖ’cülerin bu bilgileri dikkate almadığını anlattı.

  • MİT tarafından Genelkurmay Başkanlığı’na gönderilen FETÖ’cü askerlere ilişkin bilgilerin Genelkurmay’dan komutanlıklara gönderildiğini söyleyen Cengiz Y., bu bilgilerin istihbarat bilgisi olduğu gerekçesiyle işleme konmadığını itiraf etti. Cengiz Y., Genelkurmay Başkanlığı’ndan gelen baskılar üzerine FETÖ üyesi asker ve askeri öğrencileri korumak için yeni bir yöntem bulunduğunu da tüm detaylarıyla anlattı.

YAZILI EMİR BAHANESİ

İstihbarat bilgisi olması ve hukuki nitelikte yaptırımı olmaması nedeniyle FETÖ’cü askerler hakkında hazırlanan raporları dikkate almayan FETÖ’cülerin artan baskılar sonrası yazılı emir istediği ortaya çıktı. Özellikle askeri okullardaki FETÖ’cüleri deşifre eden MİT raporlarını işleme koymak istemeyen FETÖ’cülerin “Liste bilgisinin hukuki niteliği yok. İstenen işlemin yazılı olarak bildirilmesi ve sorumluluğun silsile halinde paylaşılması gerekli” notuyla yazılı emir istenen listeleri EDOK’a geri gönderdiği ifadede anlatıldı.

LİSTELERLE OYNAMIŞLAR

  • 2016 yılının Mayıs ayında devlet tarafından TSK’daki FETÖ’cülerin temizlenmesi için hazırlanan listelerden de yine FETÖ’cülerin haberi olduğunu ve FETÖ’yle mücadele edilmiyor algısı oluşmaması için listedeki bazı isimlere soruşturma başlatıldığını anlattı.
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