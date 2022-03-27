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ANKARA

FETÖ’de maklubeye ara: Evde tepsi bulundurmayın

Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ, örgüte ait öğrenci evlerinde kalacaklar için rehber hazırladı: Evinizi örgüt evi gibi değil bekar öğrenci evi gibi dizayn edin. Kütüphane kurmayın. Necip Fazıl kitapları ve Nutuk bulundurun. Evde maklube tepsisi olmasın. Örgüte yeni eleman kazandırmak için apartmandaki ailelerin çocuklarına özel ders verin.

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Şahin Şen Yeni Şafak
FETÖ’de maklubeye ara: Evde tepsi bulundurmayın
Arşiv

Güncel FETÖ yapılanmasına dönük operasyonlar sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün yeniden faaliyete soktuğu öğrenci evlerinde ele geçen belgelerden, yeni oluşuma dair kritik bilgilere ulaştı. Örgütün öğrenci evlerine baskın yapan İstanbul Emniyeti Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, ev sorumlusu öğrencilerin cep telefonlarında evlerde uygulanacak kuralların yazılı olduğu “evde yaşam semineri” adlı bir dosya ele geçirdi. Dosyada “güvenli hizmet” ve “evde yaşam” olmak üzere iki bölümün yer aldığı belirlendi. Savcılık, “güvenli hizmet” bölümünde okulda ve evde tedbir, tarz-giyim ve iletişimin nasıl olması gerektiğinin anlatıldığını, diğer bölümde ise ev istişaresi, ev temizliği, ev alışverişi ve komşularla iletişim bölümlerine yer verildiğini tespit etti.

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SORULARA VERİLECEK CEVAP BİLE HAZIR

  • Okuldaki tedbir kısmında, öğrencilerin kaldıkları evlerle ilgili sorulara ne cevap verecekleri bile tek tek cevaplanmış. Evlerin sınıf arkadaşlarına uygun senaryo ile anlatılmasını isteyen FETÖ’cüler, öğrencilerin arkadaşlarına “evi ailem tuttu, liseden arkadaşımla tuttuk” gibi yanıtlar vermesini istemiş. Öğrenciler, örgüt içi haberleşmede kullanılan cep telefonu programlarına okulda giriş yapılmaması gerektiği konusunda uyarılıyor. Dosyada, “Eğer programlara girmek gerekiyorsa tenha ve güvenlik kamerası olmayan alanlar tercih edilmeli” yazıyor.

BEKAR ÖĞRENCİ EVİ HAVASI VERİN

15 Temmuz öncesi uygulamalarından vazgeçen FETÖ, evlerinde kalan öğrencilerin deşifre olmasını önlemek için de bir dizi tedbirler almış. “Yaşam semineri” notlarında “Evde fazla kişi kalıyor görüntüsü vermemek için dış kapı önünde gereksiz ayakkabı bulundurulmamalı. Apartman yöneticisi ve kapıcı davet edilip evi görmeleri sağlanmalı” talimatı yer alıyor. FETÖ salonu gibi dizayn edilmemesi, kütüphane bulunmaması belirtilen evlere, “bekar öğrenci evi” havası verilmesi isteniyor. Rehberde FETÖ yemeği olarak bilinen maklube ile ilgili bölüm de dikkat çekiyor. Evlerde “maklube tepsisi" bulundurulmaması özellikle vurgulanıyor. Rehberde, öğrencilerin internet üzerinden ev arkadaşı ilanı ile tanışma senaryoları uydurmaları da isteniyor.

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Hücre yapılanmasına devam

Örgüt içi gizliliğe ve hücre tipi yapılanmaya güncel yapı içerisinde de devam edildiği görüldü. Örgütün bu kapsamda FETÖ’cü öğrencilere ilk talimatı “Evde kalanlar kendi kaldıkları evin dışında başka evleri ve kalanları bilmemeli” oldu.

Evlerde Nutuk olsun

  • FETÖ’nün öğrenci evlerinde; farklı gazeteler, araba dergileri ve değişik reklam broşürleri, Necip Fazıl Kısakürek’e ait kitaplar ile Nutuk bulundurulmasının altı çizilmiş. Evlerin deşifre olmasını önlemek için kapıya “özel ders verilir” yazısı asılması, esnafların camlarına da “ders verilir” yazısı asılarak “örgüte eleman kazandırma noktasında ileriye dönük yatırım” yapılması istenmiş. Rehberde, örgüte yeni eleman kazandırmak için apartmandaki ailelerin çocuklarına ders verilmesi talimatı da yer alıyor.
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