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ANKARA

FETÖ'de yeni yapılanmaya geçit yok

Darbe girişiminden sonra öğrenci evleri açıp yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ’ye darbe. Bu evlerde kalan 177 şüpheliye ulaşıldı, 47’sine örgüt üyeliğinden 15’er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
​FETÖde yeni yapılanmaya geçit yok
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15 Temmuz’dan sonra FETÖ’nün Ankara’da lise ve üniversite öğrencileri üzerinden örgütlendiğine ilişkin istihbarat alındı. Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün “hijyen evleri” adıyla yeni bir yapılanmaya gittiğini belirledi.

Örgütle iltisaklı kişilerin üniversitede okuyan çocuklarını bu hücrelere yerleştiren FETÖ’nün, evlerin ve örgüt mensuplarının deşifre olmaması için birtakım tedbirler uyguladığı, güncel hücrelerin geçmişe nazaran daha az öğrenciyle oluşturulduğu belirlendi.

EVLERDE ALKOL

Örgüt evi izlenimi vermemek için duvarlara sanatçı ve sporcu posterleri asıldığı, evlerde sigara ve alkol bulundurulduğu tespit edildi. Hijyen evlerinde kalan öğrencilerle ilgili çetele tutulduğu, yerine getirilen talimatlara göre puanlama yapıldığı belirlendi. Yüksek puan toplayanlara çeşitli hediyeler verildiği, büyük çaplı değerlendirmelerde ise ev sorumlusu ve bölge mesulü seçildiği tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmalarda bugüne kadar 177 şüpheliye ulaşıldı. Bunlardan 47’sine “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15’er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

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