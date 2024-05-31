FETÖ'den ajan usulü para transferi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti'nin, FETÖ'nün güncel kadın yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonun yankıları sürüyor. 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, farklı illerden üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen ya da ailesi İstanbul'da ikamet eden örgütle irtibatlı ailelere mensup kadınlardan oluşan üniversite öğrencilerinin, örgütle bağlantısı olmayan kişilere ev kiralatıp, bu evlere öğrenci yerleştirdikleri belirlendi.





YURT DIŞINDAN YÖNETİYOR

Çalışmalar sonucunda, organizasyon şeması çıkartıldı.

FETÖ adına öğrenci evlerini yurt dışında yaşayan örgüt sorumlusu Tuğba K.’nın organize ettiği belirlendi. Tuğba K. tarafından görevlendirilen örgüt mensuplarınca evlere eşya temin edildiği, kiraların ödendiği ve ihtiyaçların karşılanıp örgütsel faaliyetlerin denetlendiği anlaşıldı.





PARAYI SARILIRKEN VERDİ

Güncel yapılanma kapsamında evlerin masrafları için toplanan paraların sorumlulara nasıl verildiği ortaya çıkarıldı. Sözde örgüt sorumlularının, parayı alacak örgüt evlerinden sorumlu kişilerle önceden anlaşıp kalabalık bir meydanda buluştuğu, burada birbirlerine sarılırken para dolu poşetin teslim edildiği belirlendi. Örgütün güncel yapılanma faaliyetleri kapsamında toplanan paranın bu yöntemle 10 saniye içerisinde el değiştirmesi saniye saniye görüntülendi. Ortaya çıkan görüntü, ajan filmlerini aratmadı.





17 ILDE 90 GÖZALTI

İtirafçı beyanları FETÖ içinde çözülmelere neden oluyor. Örgütün sözde emniyet ve adliye mahrem yapılanmaları ile güncel yapılanmasına bir darbe daha vuruldu. 17 ilde son 4 gün içinde düzenlenen Kıskaç-18 Operasyonu ile aralarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanların da olduğu 90 şüpheli gözaltına alındı. Ankesörlü telefonlarla haberleştikleri, elebaşlarıyla irtibatlı oldukları öğrenilen şüphelilerin, bulundukları kurumlardan bilgi ve belgeleri yurt dışına servis ettiğinden şüpheleniliyor. Baskınlarda el koyulan dijital materyaller inceleniyor.



