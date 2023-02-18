Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Gündem

FETÖ’nün 2 numarasıyla ilişkisini anlattı

FETÖ’nün CIA bağlantısını kuran eski istihbaratçı Enver Altaylı, FETÖ’nün 2 numarası Mustafa Özcan’la bağını anlattı. 2013’ten sonra irtibatı kestiğini savunan Altaylı, “Beni Özcan’la tanıştıran Süleyman Demirel’dir. Benim bunlardan, cemaatten hiçbir talebim olmadı. Hayatımın hiçbir döneminde Fetullah Gülen’le görüşmedim” dedi.

Abdullah Sarica
Abdullah Sarica
04:00 . 18/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Enver Altaylı.

Enver Altaylı.

Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dünkü duruşmada, cinayetin azmettiricisi olduğu belirtilen eski istihbaratçı Enver Altaylı savunma yaptı. Altaylı, hukuksuz şekilde tutuklu yargılandığını, davaya siyasi malzeme olarak monte edildiğini savundu. Altaylı, iddianame için “Bu, savcının hayal gücünü, hukuka saygı duyanların ise akıl sağlığını test eden bir metin niteliğindedir. İddianameye bakıldığında ne zaman, nerede Levent Göktaş’ı azmettirdiğim anlaşılmıyor. Levent Göktaş ve Aydın Köstem’i nerede, ne zaman, hangi fiilimle azmettirmişim belli değil” dedi.

BİLGİM YOK

Adının bu cinayetle anılmasının ardından yurt dışından gelerek dönemin başsavcı vekiline ifade verdiğini söyleyen Altaylı, “Hangi cani ismi geçtikten sonra gelir de ifade verir? Bu cinayetle ilgili bilgim ve katkım yok. Eğer varsa Allah’ın laneti benim, ailemin ve çocuklarımın, torunlarımın üzerine olsun. Bu çirkin bir iftiradır” ifadesini kullandı. Dosyadaki sanıkların suikast trafiğini içeren HTS kayıtlarının doğruluğuna inanmadığını belirten Altaylı, “Ne Levent Göktaş’la ne Aydın Köstem’le ne de diğer sanıklarla Necip Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili hiçbir görüşme yapmadım. Cinayeti kim ya da kimlerin hangi saikle işlediğine dair de bilgim yok” diye konuştu.

Mustafa Özcan.

EN FAZLA MERAK EDİLEN O

Altaylı sanık Ali Serhat Ilıcak ve Aydın Köstem’le yakın ilişkisinin bulunduğunu, bu nedenle aralarındaki telefon görüşmesi ve para trafiğinin hayatın olağan akışına uygun olduğunu söyledi. “En fazla merak edilen hususlardan biri de Mustafa Özcan’la olan irtibatım” diyen Enver Altaylı, şunları kaydetti: “Mustafa Özcan ile çok sayıda telefon irtibatım görülüyor. 2002 Haziran ile 2003 Haziran arasında benim ve Nizamettin Afşar’ın telefonlarından 43 telefon irtibatı görülüyor. Bazıları için bu durum hayatın akışına olağan akışına aykırı olabilir ama bu benim hayatımın olağan akışına uygun. Mustafa Özcan’la sık sık görüşmüş olmam hiç de garipsenecek bir olay değil.”

Demirel tanıştırdı

Altaylı, 2013’ten sonra Mustafa Özcan’la irtibatının koptuğunu ancak o tarihten önce sık sık görüştüklerini anlattı: “Benim kiminle dostluk ilişkisi kurduğum bir terör malzemesi değil. Özcan’la ilişkim saklanacak bir husus değil. Hâlâ da saklamıyorum. Beni Özcan’la tanıştıran Süleyman Demirel’dir. Beni aradı ve ‘Mustafa Özcan diye bir din görevlisi var, seni arayacak, ona yardımcı ol’ dedi. Benim bunlardan, cemaatten hiçbir talebim olmadı. Bankalarından tek kuruş kredi almadım. Benim cemaate yakın televizyonlarda yaptığım tek program yok. Hayatımın hiçbir döneminde Fetullah Gülen’le görüşmedim. ‘Merhaba’ da demedim, selam da vermedim. Hiç yüz yüze görüşmem olmadı.”



#Enver Altaylı
#Mustafa Özcan
#Necip Hablemitoğlu
#FETÖ
33 dakika önce
default-profile-img
FETÖ’nün 2 numarasıyla ilişkisini anlattı
Çocuklar da depremi bilmeli
Dualarımızda da tek yürek olduk
Arslan çöp poşetiyle kendini astı
40 bin kişilik İsrail siber ordusu 30 seçimi etkiledi
Bitmeyen dram: Önce savaş şimdi de deprem
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.