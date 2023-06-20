FETÖ’nün finans kaynaklarına üç ilde operasyon: Altı gözaltı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne finansman sağlayan ve örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürütenlerin Antalya, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep ve Zonguldak’ta FETÖ/PDY hükümlüleri ve yakınlarına kartsız işlem aracılığıyla PTT ve banka ATM’lerinden düzenli olarak para gönderdikleri, örgütün Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi güncel yapılanmasında bulundukları tespit edildi.