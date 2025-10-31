Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
FETÖ’nün HSYK sorumlusu yargı önünde

FETÖ’nün HSYK sorumlusu yargı önünde

Oğuzhan Ürüşan
04:0031/10/2025, Cuma
G: 31/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yaşar Akyıldız
Yaşar Akyıldız

FETÖ’nün yargı yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan ve uzun süre gri listede aranan eski hakim Yaşar Akyıldız’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Akyıldız tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Uzun süredir tutuklu bulunduğunu belirten Akyıldız, “Tutukluluğum cezaya dönüşmüş durumda. Savunma için süre istiyorum. Ayrıca banka hesaplarımdaki blokenin kaldırılmasını talep ediyorum” dedi. Savcı ise bir önceki celsede sunduğu mütalaayı tekrar ederek, Akyıldız’ın tutukluluğunun devamını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin korunmasına ve tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 18 Kasım’a erteledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, örgütün yargı yapılanmasında olan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla 2014’te yapılan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) seçiminde aday gösterilen Yaşar Akyıldız’ın, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep ediliyor. Tanık ve itirafçı beyanlarına da atıf yapılan iddianamede, Akyıldız’ın örgütün yönlendirmesiyle yargı erkinin kritik kurumlarına sızmaya çalıştığı belirtiliyor.



#FETÖ
#HSYK
#Ankara
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İslam'da taassuba yer yok