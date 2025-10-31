FETÖ’nün HSYK sorumlusu yargı önünde

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Akyıldız tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Uzun süredir tutuklu bulunduğunu belirten Akyıldız, “Tutukluluğum cezaya dönüşmüş durumda. Savunma için süre istiyorum. Ayrıca banka hesaplarımdaki blokenin kaldırılmasını talep ediyorum” dedi. Savcı ise bir önceki celsede sunduğu mütalaayı tekrar ederek, Akyıldız’ın tutukluluğunun devamını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin korunmasına ve tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 18 Kasım’a erteledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, örgütün yargı yapılanmasında olan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla 2014’te yapılan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) seçiminde aday gösterilen Yaşar Akyıldız’ın, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep ediliyor. Tanık ve itirafçı beyanlarına da atıf yapılan iddianamede, Akyıldız’ın örgütün yönlendirmesiyle yargı erkinin kritik kurumlarına sızmaya çalıştığı belirtiliyor.