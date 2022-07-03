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ANKARA

FETÖ'nün Keçiören yapılanması çöktü

FETÖ finansörlerinin, eleman temini için öğrenci evleri kurduğu ortaya çıktı. Keçiören güncel üniversite yapılanmasından 11 şüpheli gözaltına alındı.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
​FETÖnün Keçiören yapılanması çöktü
FETÖ'nün Keçiören yapılanması çöktü.

Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ’nün güncel Ankara yapılanmasının deşifresi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. TEM polisi, örgütün firari mensuplarıyla yeniden yapılanarak toparlanma arayışı içinde olduğunu, üniversitelerde örgüte eleman kazanımı için örgüt finansörleri tarafından yeniden sözde öğrenci evleri kurduğunu belirledi. Terör polisi, güncel örgüt yönetici ve finansörlerini yakın takibe aldı. Şüphelilerin, faaliyetlerini gizlilik içinde devam ettirmeye çalıştığı anlaşıldı. Keçiören güncel üniversite yapılanmasında örgüt evlerinden sorumlu büyük bölge talebe mesulü ve bölge talebe mesulünün isimlerine ulaşıldı. Ayrıca örgüt faaliyetlerini ve yeni kurulan evleri finanse eden örgüt finansörleri de açığa çıkarıldı. Dün operasyon için düğmeye basıldı. Hakkında gözaltı kararı çıkartılan 14 şüpheliden 11’i kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden 10'u hakkında daha önceden arama kaydı bulunduğu öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda 34 bin 600 lira, 9 bin 260 ABD Doları, 1000 Euro ve 4 sahte kimlik ele geçirildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

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