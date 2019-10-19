Gündem FETÖnün Meksika imamı Osman Karaca MİT tarafından yakalanarak Türkiyeye getirildi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi

FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Haber Merkezi AA
FETÖ'nün Meksika imamı MİT operasyonuyla yakalandı
FETÖ'nün Meksika imamı MİT operasyonuyla yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika imamı Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

YAKALANARAK TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

  • Alınan bilgiye göre, FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan, hakkında "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arama ve yakalama kararı olduğu belirtilen Karaca için MİT tarafından yurt dışında operasyon düzenlendi.
FETÖ'nün Meksika imamı da olduğu belirtilen Karaca, MİT tarafından yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirildi.
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Sarar soygunu sanıklarına 47’şer yıl hapis istemi

Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar (75) ve eşi Zehra Sarar (65) çiftini bağladıktan sonra dövüp, evdeki kasayı soyan Moldova uyruklu eski hizmetçileri Lulia Dragusan (34) ve sevgilisi Alexandr Aricov (33) ile firari 4 sanık hakkındaki iddianame tamamlandı. Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede şüpheliler hakkında 'nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve mala zarar verme’ suçlarından 47’şer yıl hapis cezası istendi. İddianamede Sarar çiftinin kasalarından çalınan para ve ziynet eşyalarının 10 milyon TL değerinde olduğunu bildirdiği de yer aldı.
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