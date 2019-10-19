FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi

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Sarar soygunu sanıklarına 47’şer yıl hapis istemi

Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar (75) ve eşi Zehra Sarar (65) çiftini bağladıktan sonra dövüp, evdeki kasayı soyan Moldova uyruklu eski hizmetçileri Lulia Dragusan (34) ve sevgilisi Alexandr Aricov (33) ile firari 4 sanık hakkındaki iddianame tamamlandı. Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede şüpheliler hakkında 'nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve mala zarar verme’ suçlarından 47’şer yıl hapis cezası istendi. İddianamede Sarar çiftinin kasalarından çalınan para ve ziynet eşyalarının 10 milyon TL değerinde olduğunu bildirdiği de yer aldı.