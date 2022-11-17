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ANKARA

FETÖ’yü yargıdan silen adamım

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yalova’da mahkeme basıp heyete hakaretler savuran CHP’li milletvekillerine sert tepki gösterdi. Milletvekillerine çağrıda bulunan Bozdağ, “El salladıkları yargının huzuruna bunları çıkarın” dedi. Yargıda FETÖ ile mücadele konusunda bilgi veren Bozdağ, “Ben FETÖ’yü yargıdan silen adamım, FETÖ ile mücadeleyi en üst düzeyde yapan adamım” diye konuştu.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
FETÖ’yü yargıdan silen adamım
Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, haklarında fezleke hazırlanan CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan’ın dokunulmazlıklarının kaldırılması çağrısında bulundu. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2023 yılı bütçesinin sunan Bozdağ, soruları da cevapladı. Bozdağ, CHP’li isimlere tepki gösterek “Türk mahkemelerini basanların, yargıçlarımıza, savcılarımıza el kol sallayıp onlara hakaret edenlerin lütfen dokunulmazlığını kaldırın. El salladıkları yargının huzuruna bunları çıkarın” dedi.

ABD’NİN UŞAĞI

FETÖ ile mücadele konusunda açıklamalarda bulunan Bozdağ, kendisinin 25 Aralık 2013'te Adalet Bakanı olduğunu hatırlattı. Bozdağ, “Ben FETÖ'yü yargıdan silen adamım, FETÖ ile mücadeleyi en üst düzeyde yapan adamım. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'nün aleyhine konuşan çoğaldı ama biz 15 Temmuz'dan önce 17/25 Aralık'la birlikte FETÖ'ye karşı hem hukuk yoluyla hem de diğer hukuk içinde yöntemlerle mücadeleyi başlatmışız” dedi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için “hain oğlu hain” diyen Bozdağ, “Bütün ekibiyle beraber Amerika'ya uşaklık yapıyor” ifadelerini kullandı.

FETÖ’DEN 4 BİN 646 İŞLEM

Bozdağ, yargıda FETÖ ile mücadelede şu bilgileri verdi: “Bugüne kadar 4 bin 646 hakim ve cumhuriyet savcısı hakkında adli işlem yapıldı. Bunlardan 2 bin 238’i hakkında mahkumiyet, 992 kişi hakkında beraat, 27 kişi hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmiş. 811 kişi hakkında cumhuriyet başsavcılığınca kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verilmiştir. 157 kişinin cumhuriyet başsavcılığınca soruşturmaları ve 411 kişinin de mahkemede yargılamaları devam etmektedir. Ayrıca Adalet Bakanlığında da 7 bin 530 personelle ilgili FETÖ’yle ilgili üyelik, iltisak, irtibat nedeniyle meslekten uzaklaştırıldıklarını ifade etmek isterim. Biz FETÖ'ye karşı verdiğimiz mücadeleyle yargımızın bağımsız ve tarafsız vasfını yeniden kazanmasına neden olduk.”

Başörtüsü düzenlemesi haftaya Meclis’te

  • Meclis'te, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklinin önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulabileceğini söyledi. Bozdağ, “Önümüzdeki hafta Anayasa değişikliği teklifinin TBMM'ye sunulmasının kuvvetle muhtemel olduğunu düşüyorum” dedi.

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