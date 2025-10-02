Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bingöl
Figür işlemeli 17 kaya parçası ele geçirildi

Figür işlemeli 17 kaya parçası ele geçirildi

10:042/10/2025, Perşembe
G: 2/10/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Aramalarda, figür işlemeli 17 kaya parçası, 12 sikke ve mühür olduğu değerlendirilen obje bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda, figür işlemeli 17 kaya parçası, 12 sikke ve mühür olduğu değerlendirilen obje bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde figür işlemeli 17 kaya parçası, 12 sikke ve mühür olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde figür işlemeli 17 kaya parçası, 12 sikke ve mühür olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak kazıların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül'de ilçe kırsalındaki 2 adreste arama yaptı.

Aramalarda, figür işlemeli 17 kaya parçası, 12 sikke ve mühür olduğu değerlendirilen obje bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

#Bingöl
#Solhan
#Sikke
#Mühür
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Evlilik kredisi başvurusu başladı: Faizsiz evlilik kredi tutarı ne kadar ve ne zaman artacak?