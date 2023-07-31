Fikret Bila seçim yenilgisini İYİ Parti'ye bağladı: Kılıçdaroğlu’na 'kazanamayacak aday' damgası vurdular

Halk TV yazarı Fikret Bila seçim hezimetiyle ilgili İYİ Parti'yi suçladı.
Yedili Masa'ya cumhurbaşkanlığı adaylığını dayatan ve seçimden büyük bir hezimetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu hala bırakmaması muhalefetin bir numaralı gündem maddesi haline geldi.
Seçim sonucunu yenilgi olarak görmediğini belirten Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde de partisinin başında olmak istediğin belirtti.
''Faturayı Kılıçdaroğlu'na kesmek doğru değil''
Muhalefette yaşanan son gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulunan Halk TV yazarı Fikret Bila, seçim yenilgisinin faturasının muhalefetin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Seçim yenilgisinin faturasını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve partisine kesip kenara çekilmek doğru bir tutum değildir" dedi.
"'kazanamayacak aday' damgası vurması İYİ Parti’nin en önemli hatalarından biri"
İYİ Parti'nin beklenenin çok altında oy aldığını ve Kılıçdaroğlu’nun kazanması için yeterli katkıyı veremediğini kabul etmesi gerektiğini söyleyen Bila, şu ifadeleri kullandı: