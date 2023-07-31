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Fikret Bila seçim yenilgisini İYİ Parti'ye bağladı: Kılıçdaroğlu’na 'kazanamayacak aday' damgası vurdular

Halk TV yazarı Fikret Bila, seçim hezimetinin ortak sorumluluk olduğunu ve faturanın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kesilmemesi gerektiğini belirtti. Bila, "Kılıçdaroğlu’nun adaylığına başından beri karşı çıkıp, 'kazanamayacak aday' damgası vurması İYİ Parti’nin en önemli hatalarından biridir." ifadelerini kullandı.

12:26 . 31/07/2023 Pazartesi
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Halk TV yazarı Fikret Bila seçim hezimetiyle ilgili İYİ Parti'yi suçladı.

Halk TV yazarı Fikret Bila seçim hezimetiyle ilgili İYİ Parti'yi suçladı.

Yedili Masa'ya cumhurbaşkanlığı adaylığını dayatan ve seçimden büyük bir hezimetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu hala bırakmaması muhalefetin bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

Seçim sonucunu yenilgi olarak görmediğini belirten Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde de partisinin başında olmak istediğin belirtti.

''Faturayı Kılıçdaroğlu'na kesmek doğru değil''

Muhalefette yaşanan son gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulunan Halk TV yazarı Fikret Bila, seçim yenilgisinin faturasının muhalefetin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Seçim yenilgisinin faturasını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve partisine kesip kenara çekilmek doğru bir tutum değildir" dedi.

Yazısında İYİ Parti'yi eleştiren Bila, partiden Genel Başkan Meral Akşener'in,
"Lami cimi yok kaybettik"
sözünden başka bir değerlendirme yapılmadığını belirtti.

"'kazanamayacak aday' damgası vurması İYİ Parti’nin en önemli hatalarından biri"


İYİ Parti'nin beklenenin çok altında oy aldığını ve Kılıçdaroğlu’nun kazanması için yeterli katkıyı veremediğini kabul etmesi gerektiğini söyleyen Bila, şu ifadeleri kullandı:


"İYİ Parti’nin beklenen oyu alamamasının nedeni CHP ile ittifak yapması değil ittifakın gereğini yeterince yapamamasıdır. Millet İttifakı’nın ikinci büyük kurucu partisi olarak, ittifakın büyük kurucu ortağı olan CHP’nin lideri Kılıçdaroğlu’nun adaylığına başından beri karşı çıkıp, 'kazanamayacak aday' damgası vurması İYİ Parti’nin en önemli hatalarından biridir. Bu tutumuyla kendi tabanında, Kılıçdaroğlu hakkında ciddi tereddüt yaratmak yanlış olmuştur. Ayrıca Akşener’in çok sert bir söylemle masadan kalkması, sonra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı yardımcılığı karşılığında yeniden masaya oturması yarattığı tahribatı onarmaya yetmemiştir. Bu tutum Millet İttifakı’nda özellikle İYİ Parti tabanında önemli kayıplara neden olmuştur. Bu keskin dönüşler İYİ Parti tabanında güvensizliğe neden olmuş ve beklenen oyu alamamıştır."



#Fikret Bila
#İYİ Parti
#CHP
#Seçim
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