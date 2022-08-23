Filistin Devlet Başkanı Abbas Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşıladı. İki lider baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yapacağı resmi görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yarın yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konular hakkında fikir teatisinde bulunulacak.
- Görüşmelerde ayrıca, Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak. Abbas'ın Türkiye ziyareti 24 Ağustos'a kadar sürecek.