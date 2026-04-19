Filistin hep gündemde tutulmalı

Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) Orta Doğu'dan Balkanlara kadar özel konulu toplantılar yapıldı. Zirve kapsamında dün Gazze konulu bir toplantı, Balkan Barış Platformu ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bakanlar düzeyinde Gazze konulu toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdünlü temsilciler yer aldı. Fidan, Filistin konusunun uluslararası toplumun gündeminde tutulmasının önemini yineledi. Sahadaki ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, Gazze'nin Filistinliler tarafından yönetilmesinin sağlanması ve bölgenin güvenliğini temin edecek düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Gazze'de yeniden imar çalışmalarının ivedilikle başlatılmasının zaruretine işaret eden Fidan, barış planının ikinci aşamasına geçilmesinin bölgedeki gerginliğin azaltılmasına katkı sağlayabileceğini ancak İsrail’in birinci aşamadaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve ihlallere devam ettiğini vurguladı.

Barış Kurulu'nun atacağı adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, İsrail'in Batı Şeria'daki apartheid rejimini derinleştiren uygulamaları ve Mescid-i Aksa dahil kutsal mekanların tarihi statükosunu aşındırmaya yönelik hukuksuz adımlarının kabul edilemez olduğu kaydedildi. Toplantıda, İsrail'in Gazze'deki ateşkes sürecini ve iki devletli çözümü baltalama girişimi karşısında uluslararası toplumun kararlı bir duruş sergilemesi gerektiği ifade edildi.

RUSYA- UKRAYNA SAVAŞI MASADA

Zirve kapsamında Balkan Barış Platformu toplantısı da düzenlendi. Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan katıldı. Balkanlar'daki gelişmelerle ilgili istişarelerde bulunulan toplantıda, bölgesel iş birliğinin daha da derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesine yönelik ilave iş birliği imkanları değerlendirildi. Toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durum ve bölgesel yansımaları ele alındı.

TDT BİR ARAYA GELDİ

Forum kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı da yapıldı. Türkiye ve Dönem Başkanı Azerbaycan'ın yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın temsil edildiği toplantıda, başta İran ve Gazze konuları olmak üzere, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Fidan, toplantı vesilesiyle TDT üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.





Diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, forumun ikinci günü yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Fidan ilk Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından İstişare Eylem Planı imzalandı. Fidan dün ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ve İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile de görüştü.



