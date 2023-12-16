Filistin’e destek için engel yok

İşgalci İsrail’in katliamlarına karşı AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, 81 ilde bir araya geldi. “Filistin’e Zulme Dur De” sloganıyla düzenlenen etkinliğe, Gazze’ye yönelik saldırılarda uzuvlarını kaybeden binlerce insana destek için engelli bireyler de katıldı.





EYLEMLERİMİZ DEVAM EDECEK

İstanbul’da Ayasofya Camii önünde #Saystop ismiyle gerçekleştirilen eylemde konuşan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, soykırıma dikkat çekmek için bir araya geldiklerini söyledi. Çekerek, “Gazze’de Filistin’de bu yaşanan dram, bu soykırım durmadığı sürece biz de eylemlerimizi yapmaya, ara vermeyeceğiz” dedi. AK Parti Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ebrar Çoban da “Küresel bir direniş haline gelen Filistin mücadelesinin de her zaman arkasındayız” diye konuştu.





BİNLERCE KİŞİ ENGELLİ KALDI

Eyleme, Gazze’de saldırılar nedeniyle uzuvlarını kaybeden Filistinlilere destek olmak için engelli bireyler de katıldı. Muhammed Ali İhsan, “Savaş nedeniyle binlerce kişi engelli kaldı. Onların hallerinden en iyi biz anlarız. Burada o zulmün son bulması için sesimizi duyurmaya çalışacağız” diye konuştu. Mehmet Küçükarabacı da “Bugün Gazze’de çocukların kanları akıyor. Ben de gaziyim. Allah Müslüman kardeşlerimizin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.





Avustralya’da Zara protestosu

Tartışmalı reklamı sebebiyle küresel boykot kampanyası başlatılan İspanyol İnditex grubuna bağlı Zara, Avustralya’nın Melbourne kentinde protesto edildi. Göstericiler, Zara’nın 7 Aralık’ta sunduğu “The Jacket” adı koleksiyonunun reklam kampanyasını protesto etmek için Filistin kefiyesi takıp ellerinde Zara’nın reklam kampanyasında kullandığı, Gazze’de cesetlerin sarıldığı kefenlere benzeyen figürleri taşıyarak mağaza içerisinde yürüdü.





Kötülüğe karşı duralım

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Müftülüğü ve İstanbul Diyanet Gençlik tarafından “Mazlumlara Dua Filistin’e Vefa” sloganıyla dün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde düzenlenen sabah namazı buluşmasında, İstanbullularla bir araya geldi. Burada sabah namazını kıldıran Erbaş, “Cenabıhak hayra çağırma, iyiliği emretme, kötülükten men etme vazifesiyle bu ümmeti yani bizleri vazifelendirmiştir. Nerede bir kötülük varsa o kötülüğü kaldırmak için elimizden ne geliyorsa yapmak zorundayız. Dilimizle yapmamız gerekeni yapmak zorundayız. Bunlara gücümüz yetmiyorsa kalbimizle o kötülüğe karşı durmalıyız.” ifadelerini kullandı.



