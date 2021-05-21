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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni müjdeler geleceğini duyurmasının ardından dikkatler Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de harıl harıl devam eden sismik ve sondaj çalışmalarına odaklandı. Karadeniz’de geçen yıl 405 milyar metreküp rezerve sahip doğal gaz bulan Fatih, saha geliştirme ve üretim çalışmalarına devam ediyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Filo mesaide​
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni müjdeler geleceğini duyurmasının ardından dikkatler Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de harıl harıl devam eden sismik ve sondaj çalışmalarına odaklandı. Karadeniz’de geçen yıl 405 milyar metreküp rezerve sahip doğal gaz bulan Fatih, saha geliştirme ve üretim çalışmalarına devam ediyor. Sakarya Gaz Sahası’ndaki Tuna-1’deki keşfin ardından bölgede Türkali-1, Türkali-2 ve Amasra-1 kuyuları açıldı.

  • Kanuni sondaj gemisi, Fatih’in kazdığı kuyuların, kuyu testlerini yapacak. Kanuni, 5 Mayıs’ta Filyos Limanı’ndan demir aldıktan sonra ilk kuyu testini yapacağı Türkali-2 kuyusuna ulaşmıştı. Bölgede Fatih’in açacağı diğer kuyuların, tamamlama işlerini de Kanuni yapacak. Karadeniz’de keşfedilen gazın ilk fazının Cumhuriyetin 100’üncü yılına yetiştirilmesi hedefleniyor. Yavuz sondaj gemisinin de bir sonraki sondajı için Mersin Taşucu Limanı’nda periyodik bakımları devam ediyor. Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi de Karadeniz’de çalışmalarına devam ediyor. Doğu Akdeniz’de de MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisi sismik tarama faaliyetlerini sürdürüyor.
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